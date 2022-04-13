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» » При пожаре в Рассказовском районе погибло два человека

При пожаре в Рассказовском районе погибло два человека

Сегодня, 10:53
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При пожаре в Рассказовском районе погибло два человекаВ селе Платоновка Рассказовского района случился пожар в частном доме, в котором на момент ЧП находилось три человека. Молодой парень смог спастись, погибла женщина и ее сын.

Следственные органы проводят проверку, уже опрошены родственники и соседи погибших. Для определения точной причины возгорания в жилом доме назначена пожарно-техническая экспертиза.
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