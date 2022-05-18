Прокуратура потребовала уволить заместителя главы администрации Мичуринска 0 Прокуратура потребовала от руководителя города Мичуринска уволить своего заместителя Марину Самылину, замешанную в нарушении антикоррупционного законодательства. Ранее суд признал виновной Самылину в совершении ряда преступлений, связанных с ремонтом местного парка.

Возбуждено уголовное дело после исчезновения подростка 0 Следственные органы по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) возбудили уголовное дело после исчезновения 14-летней Виктории, которая накануне днём ушла из дома по ул. Советской в Тамбове и обратно не вернулась.

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении Геннадия Берстенева 0 Сегодня Тамбовский областной суд удовлетворил апелляцию на решение Ленинского районного суда города Тамбова прекратить уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ, до четырех лет лишения свободы) в отношении бывшего гендиректора ЗАО «Элитстрой» Геннадия Берстенева.

В Тамбовской области ожидаются заморозки 0 Завтра в Тамбовской области ранним утром ожидаются заморозки до -2 градусов. При такой погоде возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня на территории районов Тамбовской области.

Небольшие дома исключат из программы капремонта 0 Депутаты Тамбовской областной Думы рассматривают вопрос о внесении изменений в региональный закон о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах. Законодатели намерены принять поправки, согласно которым, если в доме менее пяти квартир, то он не подлежит включению в программу, а те

В Тамбове сгорел частный дом 0 Ночью на перекрестке улиц Стремянной и Мира в Тамбове загорелся частный дом. На момент прибытия спасателей и пожарных уже горели два гаража и надворные постройки, а также открытым пламенем горела крыша дома.

В Мичуринске в результате обрушения здания погиб мужчина 0 В Мичуринске в районе Учхоз Роща мужчину, который разбирал заброшенное здание, завалило кирпичами. Во время очередного удара фрагмент кирпичной кладки упал на него.

Около Правительства области машина ушла под землю 0 Сегодня утром в районе Правительства Тамбовской области на улице Максима Горького в Тамбове произошёл порыв на распределительной сети, в результате чего, по информации портала «ПроТамбов», произошло размытие грунта, и припаркованная машина провалилась в асфальт. Автомобиль из «провала» оперативно

Работа есть: Более 230 вакансий в АПК доступно на платформе Свое Фермерство в Тамбовской области 0 Общее количество вакансий в сфере АПК, размещенных в сервисе «Работа» на цифровой платформе Россельхозбанка Свое Фермерство, превысило 13 тысяч. В базе сервиса в качестве работодателей представлено более 2000 компаний по всей России. Так, более 230 вакансий на сервисе представлено в Тамбовской

Максим Егоров намерен направить максимум усилий на развитие туризма в области 0 Вчера в нашем регионе начала свою работу делегация ключевых туристических операторов России, основная задача оценить туристические потенциал региона. Гостям со всей страны предстоит оценить маршрут выходного дня «Мичуринск — Тамбов», а также наш туристические потенциал и инфраструктуру.

Тамбовская область нарастила производство сахара 0 В два раза больше сахара по сравнению с периодом прошлого года выпустили заводы в Тамбовской области. Было произведено 62 тысячи тонн сахара, как из сахарной свеклы, так и патоки.

Жители с. Куксово просят защитить пляж от застройки 0 Очередная прибрежная зона в Тамбовском районе может быть застроена, речь идет о земельных участках с кадастровыми номерами 68:20:0000000:4288, 68:20:2901001:482 и 68:20:0000000:4287, как утверждают местные жители, земли переданы властями под строительство дома без учёта их мнения. Речь идет о

Корпоративный агротуризм будет доступен на платформе Своё За городом 0 Аналитики платформы Своё За городом Россельхозбанка отмечают более чем троекратное увеличение спроса на фермерские туры за последний год. Чаще всего россияне отправлялись в агротуры в Московскую область, Калмыкию и Краснодарский край.

Погода в Тамбове: дождливо и прохладно 0 На этой неделе жителей Тамбова ждет прохладная и дождливая погода. Днем столбик термометра не будет подниматься выше 16 градусов тепла, а ночная температура иногда будет меньше 5 градусов.

В Тамбове на ул. Стремянной приступили к ремонту коллектора 0 В Тамбове на ул. Стремянной приступают к ремонту 800-миллимeтрового коллектора, который повредился из-за гaзовой коррозии, что стало проблемой для местных жителей. На месте проведения землянных работ будет временно изменена схема дорожного движения.

Тамбовчане: «Мы не хотим оказаться под колесами автомобиля» 0 Жильцы дома № 25 по ул. Куйбышева продолжают добиваться от городских властей решения проблемы сквозного проезда через их дворовую территорию. Больше месяца назад городские власти снесли бетонные вазоны, которые долгие годы разделяли транспортные потоки жителей дома на Куйбышева и соседних домов.

В Тамбове продолжается ремонт дороги по ул. Советская 0 На участке от улицы Максима Горького до Комсомольской площади по ул. Советская продолжаются ремонтные работы.

У многодетной матери приставы незаконно списали пособия 0 Прокуратура провела проверку по заявлению матери, которая воспитывает восьмерых несовершеннолетних детей о том, что с ноября 2021 года по март 2022 на счет, куда поступают пособия, были списаны денежные средства.

Доходы отдельных депутатов гордумы превышают 10 млн рублей 0 Депутаты Тамбовской городской Думы отчитались о доходах и расходах за прошлый год. Лидером по доходам стал депутат от партии «Справедливая Россия – за правду» Артур Новокрещенов, заработавший за год более 19 млн. рублей.

Тамбовчане жалуются на бездействие городских чиновников 0 Уполномоченный по правам человека в Тамбовской области занялся проблемой бездействия чиновников администрации города Тамбова в вопросе оборудования пешеходного перехода на улице Фрунзе города.