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Миграционное уменьшение населения составило 666 человек
По данным Тамбовстата в январе-марте 2022 года в Тамбовской области сложилось миграционное уменьшение населения, которое составило 666 человек (в январе-марте 2021 г. миграционное уменьшение составило 331 человек).
В миграционном обмене с регионами России население области за январь-март 2022 года уменьшилось на 420 человек (за январь-март 2021 г. – на 503 человека).
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По данным Тамбовстата в январе-марте 2022 года в Тамбовской области сложилось миграционное уменьшение населения, которое составило 666 человек (в январе-марте 2021 г. миграционное уменьшение составило 331 человек).
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