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Продолжается ремонт аэропорта «Тамбов»
Сегодня, 09:41
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Продолжаются ремонтные работы тамбовского аэропорта. В настоящее время заканчивается капитальный ремонт парапетов и кровли здания аэровокзала. На эти работы было направлено 7 млн рублей.
Главные работы будут связаны с ремонтом и модернизации взлетно-посадочной полосы. Общая стоимость проекта оценивается в 694 млн рублей, 584 млн рублей из которых выделены из бюджета Тамбовской области.
В советское время выполнялись регулярные авиарейсы в аэропорты городов Москва, Тула, Калуга, Ленинград, Донецк, Свердловск, Симферополь, Киев, Днепропетровск, Одесса, Сочи, Нальчик, Ульяновск, Волгоград, Нижнекамск (с посадкой в Куйбышеве), Белгород, Харьков, Челябинск, Чебоксары.
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