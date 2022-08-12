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11 человек погибло на производстве
Сегодня, 07:56
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По данным Тамбовстата за 2021 год в Тамбовской области на предприятиях и в организациях области численность пострадавших с утратой трудоспособности и со смертельным исходом составила 132 человека, из них 11 смертельных случаев.
Наибольшее число пострадавших это работники обрабатывающих производств – 48 человек (1,252 на 1000 работающих), из них 2 человека погибло (0,052 на 1000 работающих).
Из общего числа пострадавших 50 человек (37,9%) – женщины.
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