Тамбовчане задаются вопросами о заслугах потенциального сенатора Алексея Пучнина Комментариев: 0



Алексей Пучнин запомнился жителям области тем, что возглавлял областную избирательную комиссию с 2006 по 2012 гг. При нем голосование в регионе сопровождалось большими скандалами и рекордной поддержкой власти.



В частности на думских выборах 2011 года и президентских 2012 года, регион вновь показал наивысший процент поддержки «Единой России» и Владимира Путина. Профессор ТГТУ Николай Воробьев и депутат Тамбовской городской Думы Артем Александровым заявляли тогда о том, что нашли подпольные базы раздачи бюллетеней в университете, а также еще множество серьезных нарушений.



По словам Артема Александрова, жители Тамбовской области хотят знать за какие заслуги Алексей Пучнин должен представлять наш регион, и как он планирует это делать. «У жителей нашего региона к его персоне очень много вопросов», - отмечает Александров.



После работы в Тамбовской области Пучнин возглавлял избирком в Санкт-Петербурге и также ушел в отставку на фоне скандала. В 2016 году при проверке Контрольно-счетной палаты в деятельности Пучнина и других сотрудников петербургского избиркома было обнаружено множество необоснованных трат. Было выявлено, что они пользовались служебными машинами даже в отпусках, покупали в офис элитную мебель и дорогую технику. В преддверии предстоящих выборов Главы Тамбовской области продолжаются обсуждения предложения врио главы администрации области Максим Егоров выдвинуть на должность сенатора от региона кандидатуру Алексея Пучнина.Алексей Пучнин запомнился жителям области тем, что возглавлял областную избирательную комиссию с 2006 по 2012 гг. При нем голосование в регионе сопровождалось большими скандалами и рекордной поддержкой власти.В частности на думских выборах 2011 года и президентских 2012 года, регион вновь показал наивысший процент поддержки «Единой России» и Владимира Путина. Профессор ТГТУ Николай Воробьев и депутат Тамбовской городской Думы Артем Александровым заявляли тогда о том, что нашли подпольные базы раздачи бюллетеней в университете, а также еще множество серьезных нарушений.По словам Артема Александрова, жители Тамбовской области хотят знать за какие заслуги Алексей Пучнин должен представлять наш регион, и как он планирует это делать.- отмечает Александров.После работы в Тамбовской области Пучнин возглавлял избирком в Санкт-Петербурге и также ушел в отставку на фоне скандала. В 2016 году при проверке Контрольно-счетной палаты в деятельности Пучнина и других сотрудников петербургского избиркома было обнаружено множество необоснованных трат. Было выявлено, что они пользовались служебными машинами даже в отпусках, покупали в офис элитную мебель и дорогую технику.



