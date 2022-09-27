Исторический квартал в Тамбове отдали под застройку 0 ООО «Тамбовпромстройинвест» станет застройщиком исторического квартала в Тамбове в границах улиц Архиепископа Луки, Советской, Ленинградской и Набережной. Решение принято по итогам общественных обсуждений.

Юрия Зарапина оставили в СИЗО до конца октября 0 Тамбовский областной суд поддержал вердикт суда первой инстанции, который продлил нахождение в СИЗО экс-заместителю главы администрации Юрию Зарапину до конца октября текущего года.

Запад Тамбова в очередной раз остался без воды 0 В западной части Тамбова произошла очередная коммунальная авария, которая привела к отключению от холодного водоснабжения целого микрорайона.

В Пушкинской библиотеке пройдет культурное мероприятие в честь Гоцинцзе 0 1 октября в 14.00 в Тамбовской областной библиотеке им. А. С. Пушкина пройдет культурное мероприятие, посвященное Гоцинцзе - Дню основания Китайской Народной Республики (6+).

Прокуратура Ленинского района г. Тамбова проводит проверку в связи с коммунальной аварией на канализационном коллекторе 0 По поручению прокуратуры области прокуратурой Ленинского района г. Тамбова проводится проверка по факту произошедшей 26.09.2022 коммунальной аварии на канализационном коллекторе, расположенном на Набережной г. Тамбова.

Максим Егоров определился со своими замами 0 На оперативном совещании глава Тамбовской области Максим Егоров объявил о первых кадровых назначениях среди своих заместителей.

Прокуратура требует уволить очередного замглавы администрации Мичуринска 0 По информации прокуратуры по результатам рассмотрения представлений прокуратуры о несоблюдении заместителем главы города на протяжении 2020-2022 гг. требований к предотвращению и урегулированию конфликта интересов главой города Мичуринска вынесено распоряжение об объявлении чиновнику выговора.

Тамбовской области 85 лет 0 Сегодня Тамбовская область отмечает юбилей 85 лет с момента образования. 27 сентября 1937 года из состава Воронежской и Куйбышевской областей постановлением ЦИК СССР выделена самостоятельная Тамбовская область. 15 января 1938 года Верховный Совет СССР утвердил создание области.

В Мичуринском районе прошла военно-спортивная игра «В зоне повышенного внимания» 0 В Мичуринском районе недалеко от села Старое Тарбеево прошла областная военно-спортивная игра «В зоне повышенного внимания», посвящённая 77-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне, 33-ой годовщине Вывода советских войск из Афганистана.

Хоккейная команда «Тамбов» во второй раз проиграла 0 В субботу ХК «Тамбов» со счетом 0-3 проиграл домашнюю игру «Нефтянику» из Альметьевска. Ранее наша команда проиграла пермскому «Молоту» 2-3.

Житель Тамбова убил парня бывшей подруги и изнасиловал её 0 Взят под арест житель города Тамбова, обвиняемый в совершении нескольких преступлений в убийстве и совершении насильственных преступлений сексуального характера.

В Тамбове прошло заседание Координационного совета по вопросам экологии 0 На днях в администрации Тамбовской области состоялось заседание Координационного совета по вопросам экологии. На заседании рассмотрены актуальные вопросы экологической повестки региона — совершенствование системы обращения с отходами, а также эффективность работы очистных сооружений.

В Тамбовской области проходит голосование на референдумах о присоединении Донбасса 0 В Тамбовской области организовано четыре избирательных участках для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Украины, которые в настоящий момент проживают в нашем регионе. Желающие могут проголосовать на референдумах о присоединении Донбасса.

Администрация Тамбова не может продать исторические здания 0 Городские власти безуспешно пытаются продать объект культурного наследия дом коллекционера Николая Никифорова площадью 315 квадратных метров и земельный участок под ним за 4,3 миллиона рублей.

ФК «Спартак» выиграл матч против «Кванта» 0 Тамбовский клуб «Спартак» одержал победу в игре против «Кванта» из Обнинска. Денис Скрыпников из «Спартака» открыл счёт и забил единственный гол в этой игре.

Замглавы области Лидия Бакуменко отправлена в отставку 0 Заместитель главы Тамбовской области Лидия Бакуменко, курирующая агропромышленный комплекс ушла в отставку.

В Тамбовской области состоялось первенство по русской лапте 0 На днях завершились региональные соревнования по русской лапте. В первый день спортсмены встретились на территории Никифоровского района, а затем сыграли в Бондарском районе.

Специалисты АО «ТОСК» начали отключать должников за электричество дистанционно 0 Теперь для того, чтобы отключить у неплательщика электричество не нужно «обрезать провода». Благодаря «умным» счетчикам и современным технологиям, это можно сделать дистанционно.

В Тамбове ремонтируют асфальтовые дороги цементом 0 Провал асфальта на пешеходном переходе по улице Комиссара Московского в районе памятника офицеру Отечества в Тамбове заделали цементом. При этом дорогу отремонтировали несколько лет назад в рамках национального проекта.

До 25 сентября продлили отключение горячей воды в 70 многоэтажках 0 В рамках ремонтных работ по замене изношенных коммунальных сетей принято решение продлить отключение горячей воды в 70 многоквартирных домах города Тамбова в районе Комсомольской площади.