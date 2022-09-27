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Запад Тамбова в очередной раз остался без воды
Сегодня, 16:04
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В западной части Тамбова произошла очередная коммунальная авария, которая привела к отключению от холодного водоснабжения целого микрорайона. В результате аварии без холодного водоснабжения остались жители части домов на улицах Бастионная, Киквидзе, ряде других улиц, а также микрорайона Лётка.
В настоящий момент на месте порыва работают коммунальные службы. Проведенные мероприятия уже позволили набрать необходимое давление, чтобы минимизировать отключение воды.
В этом году запад Тамбова не в первый раз из-за аварийных ситуаций остается без водоснабжения.
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