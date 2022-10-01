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Ливень превратил улицы Тамбова в горные реки
Сегодня, 08:56
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После сильных дождей в эти выходные город Тамбов буквально поплыл. Ливень превратил улицы областного центра в горные реки. Многие жители опасались проезжать по отдельным участкам дороги, многие пешеходные переходы были под водой.
На улице Рылеева горожанам пришлось выталкивать из воды машину, которая видимо заглохла. Другие автомобилисты по сообщению портала «Блокнот Тамбов», пробуют ногой воду, пытаются преодолеть водную преграду, в которую превратилась улица Рылеева.
К слову, ранее городские власти заявляли, что ливневая канализация проверена и прочищена.
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