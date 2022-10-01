Руководство мусоросортировочного завода "КомЭк" подозревают в мошенничестве 0 Как сообщает издание "Блокнот Тамбов", следователи регионального УМВД расследуют уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество), возбужденное в отношении мусоросортировочного предприятия ООО «Комэк». По версии следствия, в 2020 году предприятие некоторое время не осуществляло сортировку

ФК «Спартак» обыграл тульский «Арселан-2» 0 Вчера в Тамбове состоялся домашний матч ФК «Спартак», который сразился с тульским «Арселаном-2». Это первая игра при новом главном тренере – Сергее Рыжикове, возглавившего нашу команду в конце сентября.

Ливень превратил улицы Тамбова в горные реки 0 После сильных дождей в эти выходные город Тамбов буквально поплыл. Ливень превратил улицы областного центра в горные реки. Многие жители опасались проезжать по отдельным участкам дороги, многие пешеходные переходы были под водой.

Прокуратура выявила нарушения в ходе капремонта домов в Тамбове 0 Прокуратура выявила серьезные нарушения в ходе капитального ремонта многоквартирных домов в Тамбове после обращения председателя комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артема Александров.

Центр «Белый слон» познакомил тамбовчан с восточной культурой в День образования КНР 0 Вчера, 1 октября, в Пушкинской библиотеке отметили Гоцинзе – День основания Китайской Народной Республики. В концертной программе приняли участие российские и китайские артисты, студенты тамбовских вузов, творческие коллективы и энтузиасты. Директор Фонда российско-восточной культуры Людмила

В Тамбов вернули обратно 10 мобилизованных 0 Врио военного комиссара Тамбовской области Сергей Филатов провел пресс-конференцию для журналистов. В частности, комиссар отметил, что приоритет в рамках частичной мобилизации отдаётся тем, кто имеет боевой опыт, приобретённый в ходе боевых действий. Статус призванных приравняют к служащим по

Администрация Тамбова не смогла завершить в срок губернаторский проект «Дворы Тамбовщины» 0 В городе Тамбове местные власти не смогли завершить в срок работы по благоустройству дворов в рамках губернаторского проекта «Дворы Тамбовщины». Стоимость проекта «Дворы Тамбовщины» для Тамбова в этом году составляет 188 млн рублей. Эта тема стала одной из ключевых во время последнего заседания

Член Совета по правам человека при Президенте РФ Ева Меркачёва встала на защиту юриста из Тамбова 0 Федеральный масштаб приобрело уголовное дело по факту нарушения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на получение жилья в Тамбовской области, точнее, что по делу могут привлечь не должностных лиц принимавших решения, а юриста.

Котовчанин выстрелил в окно детского сада 0 Сотрудники полиции раскрыли инцидент, связанный с тем, что житель города Котовска в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте стрелял из пневматического пистолета. Одна из пуль попала в окно детского сада, к счастью, никто не пострадал.

В Тамбовской области собрали первый миллион тонн сахарной свеклы 0 Сельхозпроизводители Тамбовской области уже собрали более 1 миллиона тонн сахарной свеклы. Вовсю работают сахарные заводы области. В настоящее время наши заводы за сутки вырабатывают 3,4 тысячи тонн сахара.

Исторический квартал в Тамбове отдали под застройку 0 ООО «Тамбовпромстройинвест» станет застройщиком исторического квартала в Тамбове в границах улиц Архиепископа Луки, Советской, Ленинградской и Набережной. Решение принято по итогам общественных обсуждений.

Юрия Зарапина оставили в СИЗО до конца октября 0 Тамбовский областной суд поддержал вердикт суда первой инстанции, который продлил нахождение в СИЗО экс-заместителю главы администрации Юрию Зарапину до конца октября текущего года.

Запад Тамбова в очередной раз остался без воды 0 В западной части Тамбова произошла очередная коммунальная авария, которая привела к отключению от холодного водоснабжения целого микрорайона.

В Пушкинской библиотеке пройдет культурное мероприятие в честь Гоцинцзе 0 1 октября в 14.00 в Тамбовской областной библиотеке им. А. С. Пушкина пройдет культурное мероприятие, посвященное Гоцинцзе - Дню основания Китайской Народной Республики (6+).

Прокуратура Ленинского района г. Тамбова проводит проверку в связи с коммунальной аварией на канализационном коллекторе 0 По поручению прокуратуры области прокуратурой Ленинского района г. Тамбова проводится проверка по факту произошедшей 26.09.2022 коммунальной аварии на канализационном коллекторе, расположенном на Набережной г. Тамбова.

Максим Егоров определился со своими замами 0 На оперативном совещании глава Тамбовской области Максим Егоров объявил о первых кадровых назначениях среди своих заместителей.

Прокуратура требует уволить очередного замглавы администрации Мичуринска 0 По информации прокуратуры по результатам рассмотрения представлений прокуратуры о несоблюдении заместителем главы города на протяжении 2020-2022 гг. требований к предотвращению и урегулированию конфликта интересов главой города Мичуринска вынесено распоряжение об объявлении чиновнику выговора.

Тамбовской области 85 лет 0 Сегодня Тамбовская область отмечает юбилей 85 лет с момента образования. 27 сентября 1937 года из состава Воронежской и Куйбышевской областей постановлением ЦИК СССР выделена самостоятельная Тамбовская область. 15 января 1938 года Верховный Совет СССР утвердил создание области.

В Мичуринском районе прошла военно-спортивная игра «В зоне повышенного внимания» 0 В Мичуринском районе недалеко от села Старое Тарбеево прошла областная военно-спортивная игра «В зоне повышенного внимания», посвящённая 77-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне, 33-ой годовщине Вывода советских войск из Афганистана.