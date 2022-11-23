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Администрацию Тамбовского района покидают руководители
Первый заместитель главы администрации Тамбовского района Виктор Скрипка после долгих лет работы покидает свою должность. В конце ноября он переходит на работу в администрацию города Тамбова.
Виктор Скрипка в администрации района курировал жилищно-коммунальное хозяйство, отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и общественной безопасности, мобилизационную подготовку.
Кадровые изменения происходят на фоне процесса объединения трех сельсоветов Тамбовского района с Тамбовом. По мнению экспертов, в перспективе возможно вообще расформирование района.
Фото: Алексей Бучнев
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Первый заместитель главы администрации Тамбовского района Виктор Скрипка после долгих лет работы покидает свою должность. В конце ноября он переходит на работу в администрацию города Тамбова.
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