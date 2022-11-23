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Поклонники творчества ансамбля «Цвета радуги» могут помочь пройти коллективу в финал проекта «В Движении»
Сегодня, 09:45
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На танцевальном проекте «В Движении», где принимает участие ансамбль «Цвета радуги», запустили зрительское голосование. Коллектив, который соберёт больше всех голосов, получит путёвку в финал конкурса. Поддержать тамбовских танцоров можно, перейдя по ссылке https://vk.com/studvesnarsm?w=wall-13854777_109020.
VIII Всероссийский танцевальный проект «В Движении» проходит в эти дни в городе Чебоксары на базе Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова. Всего в проекте соревнуются 12 танцевальных команд.
Трансляцию финала конкурса, который пройдет 26 ноября, зрители смогут увидеть в официальной группе Российской студенческой весны в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/studvesnarsm.
Победитель проекта получит путевку на XXXI Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» в 2023 году, который пройдет в Пермском крае (для студентов высшего образования) или в Ханта-Мансийском автономном округе (для студентов профессиональных образовательных организаций).
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