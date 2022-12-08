Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Огорошенный судьбою, ты все ж не отчаивайся!
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В Тамбовской области на 17,5% вырастет тариф на капремонт

В Тамбове снова обсуждают идею строительства «кремля»

Большинство депутатов гордумы Тамбова поддержали присоединение трёх сельсоветов

Задержан бывший вице-губернатор Игорь Кулаков

Александр Бобров получил 4 года условно

Жители Тамбовского лесхоза выступили за присоединение к Москве

До пяти рублей подорожает проезд в общественном транспорте

Льготникам выдали землю - без электричества, воды, газа и дорог

В Тамбове общественники хотят спасти троллейбусы

Тамбовскую область посетил представитель Уполномоченного по правам человека РФ

Депутат призвал отказаться от сомнительной инициативы укрупнения Тамбова

В Тамбовской области ввели режим ЧС из-за сильных дождей

» » Тамбовского таксиста, убившего пенсионерку, приговорили к 26 годам

Тамбовского таксиста, убившего пенсионерку, приговорили к 26 годам

Сегодня, 09:43
Комментариев: 0
Версия для печати
Тамбовского таксиста, убившего пенсионерку, приговорили к 26 годам Суд приговорил 37-летнего тамбовчанина, подозреваемому в разбое с применением насилия (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ) и убийстве человека, находящемся в беспомощном состоянии (п.п. «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Мужчина получил 26 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, плюс 1 год ограничения свободы.

В суде установили, что 23 января 2022 года 91-летняя женщина вышла из магазина и попросила таксиста у входа подвезти её домой. Мужчина согласился, довёз до подъезда и донёс до квартиры сумки. В качестве благодарности женщина пригласила таксиста на чай.

Однако зайдя в квартиру гость ударил пенсионерку по голове бутылкой, а затем придушил кухонным полотенцем. После преступник обыскал квартиру и забрал всю найденную наличность — около 1 миллиона рублей, после чего скрылся.

По информации областной прокуратуры, мужчина рассказал свою версию событий, заявив о своей полной невиновности — однако гособвинение представило неопровержимые доказательства. При этом, как выяснилось, фигурант уже не раз был судим — в том числе и за тяжкие преступления.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

За убийство годовалой девочки мужчина приговорен к 15 годам лишения свободы

В Тамбове убийце таксиста назначили 14 лет

Жителя Тамбова, убившего подругу, приговорили в 10 годам 10 месяцам лишения ...

За нанесение травмы полицейскому мичуринец получил 3,5 года колонии строгог ...

Тамбовчанин, убивший престарелую мать, получил 8 лет строгого режима

Попытка убить знакомого обернулась для тамбовчанина 7 годами лишения свобод ...



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В Тамбове устанавливают новые остановочные павильоны

Сегодня, 09:49
0
По информации пресс-службы городской администрации Тамбова, на остановке общественного транспорта «3-я городская больница» установили новый павильон (на пересечении улицы Пролетарской и Карла Маркса). Теперь в городе восстановлены все остановки, исчезнувшие после демонтажа «умных павильонов»

Тамбовского таксиста, убившего пенсионерку, приговорили к 26 годам

Сегодня, 09:43
0
Суд приговорил 37-летнего тамбовчанина, подозреваемому в разбое с применением насилия (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ) и убийстве человека, находящемся в беспомощном состоянии (п.п. «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Мужчина получил 26 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, плюс 1 год

Тамбовская область вошла в топ-10 регионов в сфере обращения с отходами

Вчера, 11:42
0
В Москве были подведены итоги «Зелёной премии», организованной ППК «Российский экологический оператор». Так вот Тамбовской область вошла в ТОП-10 регионов страны по эффективности в сфере обращения с отходами. Премию получил Глава Тамбовской области Максим Егоров.

В феврале выберут нового главу Тамбовского района

Вчера, 11:27
0
Алексей Бородин, действующий Глава Тамбовского района, может покинуть свой пост 7 февраля 2023 года – в день истечения своих полномочий. Нового Главу выберут 6 февраля из двух кандидатов, которых предложит конкурсная комиссия после сбора документов от участников.

В Тамбовской области на 17,5% вырастет тариф на капремонт

Вчера, 11:22
0
С 1 января в регионе на 17,5% повысят тариф на капремонт. По сообщению Фонда капитального ремонта Тамбовской области, с 2023 года каждый оплаченный рубль можно будет найти на сайте этой организации, чтобы люди знали, на что именно идут деньги.

На Тамбовскую область надвигается метель

8 декабря 2022
0
Специальные службы предупреждают, что завтра в Тамбовской области ожидается сильный снег, местами метель и снежные заносы. Водителям особенно на трассах нужно быть очень внимательными, чтобы не попасть в ДТП.

Остановка «Автовокзал «Тамбов»» получит новое имя – «Западная»

8 декабря 2022
0
Остановку общественного транспорта «Автовокзал «Тамбов»» переименуют согласно её географическому положению. Она станет называться «Западная».

Правительство региона выделило 82 миллиона рублей на отлов бездомных собак в 2022-2024 годы

8 декабря 2022
0
Правительство Тамбовской области распределило субвенции из регионального бюджета для отлова бездомных животных в период 2022-2024 годов. На эту цель выделят около 82 миллионов рублей.

Состояние воды в Токаревском районе вызывает опасения

8 декабря 2022
0
Анализ воды, проведённый Тамбовской региональной общественной экологической организации имени И.В. Мичурина по просьбе местных жителей, показал, что состояние воды в Токарёвском районе может представлять потенциальную опасность для здоровья человека и для местной экосистемы.

Водителей ждет гололед

7 декабря 2022
0
В связи с предстоящим потеплением в ближайшее время тамбовских водителей ждет гололед. С 8 декабря в дневное время потеплеет до -5°C, ночью до -10°C, ожидаются осадки в виде снега.

Суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании в доход государства незаконно полученных сумм взяток

7 декабря 2022
0
Прокуратура Октябрьского района г. Тамбова обратилась в суд с исковым заявлением о применении последствий недействительности ничтожной сделки, совершенной между взяткодателем и взяткополучателем по передаче денежных средств в сумме 856 тысяч рублей.

За нанесение травмы полицейскому мичуринец получил 3,5 года колонии строгого режима

7 декабря 2022
0
Суд приговорил 27-летнего мичуринца к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за избиение полицейского. Подсудимого признали виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ.

Максим Егоров вошёл в обновлённый состав Госсовета РФ

7 декабря 2022
0
Глава Тамбовской области Максим Егоров был включён в состав Госсовета РФ. Новый статус приобрели также губернаторы Владимирской, Саратовской, Ярославской, Томской, Рязанской и Кировской областей.

Двое жителей Сосновского района отправятся в колонию за причинение тяжкого вреда здоровью

6 декабря 2022
0
Прокуратурой Сосновского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека,

В Пригородном лесу закончен очередной этап благоустройства экотропы к Святовскому озеру

6 декабря 2022
0
В Пригородном лесу завершился ещё один этап благоустройства экотропы к Святовскому озеру. Качество работ проверили представители областных департамента туризма и управления лесами, а также простые тамбовчане.

В Тамбовской области плату за капремонт хотят повысить на 17,5 %

5 декабря 2022
0
Размещен проект постановления Правительства Тамбовской области о повышении взносов на капитальный ремонт.

По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений

5 декабря 2022
0
Прокуратурой Инжавинского района в ходе осуществления надзора за исполнением требований федерального законодательства в сфере охраны окружающей среды (лесопользования) выявлен факт незаконной рубки деревьев породы сосна.

В Тамбове снова обсуждают идею строительства «кремля»

4 декабря 2022
0
По информации канала «Тамбовский репортер» проект «тамбовского кремля», якобы согласован на всех уровнях, а значит возможна его реализация в жизнь.

Многодетные семьи Тамбовского района жалуются на проблемы со школьным автобусом

4 декабря 2022
0
В пригороде Тамбова располагается село Богословка Тамбовского района, где существует проблема со школьным автобусом. Многим детям, в том числе из многодетных семей приходится ходить в школу, идя пешком 2 км вслед за школьным автобусом. Это кажется абсурдным, но это реальность.

Первая школа по концессии: на новое учреждения направят 3 миллиарда рублей

4 декабря 2022
0
Гендиректор управляющей компании ООО «Двадцать шестая концессионная компания «Просвещение»» Алексей Шаповалов подписал соглашение с Главой Тамбовской области Максимом Егоровым. Согласно документу, по концессии будет построена школа в тамбовском микрорайоне «Майский».

До конца месяца в Тамбове установят почти 600 контейнеров для раздельного сбора мусора

4 декабря 2022
0
В регионе распространяется система раздельного сбора мусора. Так, до конца декабря в Тамбове установят более 580 ёмкостей для одновременного складирования бумаги, стекла, пластика или металла.
Copyrights © 2002-2022
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2021 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, автомобиль, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, области, образование, политика тамбов, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги