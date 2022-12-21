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На перекрёстке Чичерина и Рылеева в Тамбове установили светофор с белой секцией
Сегодня, 09:12
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В Тамбове на перекрёстке улиц Чичерина и Рылеева сделали новый регулируемый пешеходный переход. На нём установлены светофор с дополнительной секцией с белым изображением пешехода: оно напоминает водителям о том, что на пути могут появиться люди, которых надо пропустить.
По словам пресс-службы администрации Тамбова, ранее самый близкий пешеходный переход в этом районе находился у автозаправки ниже по улице Чичерина. При этом он был нерегулируемым и потому неудобным для пешеходов.
Отметим, вышеназванный светофор с совмещённой фазой – второй такого рода в Тамбове. Первый находится на перекрёстке улиц Рахманинова и Советской. Оба этих аппарата позволяют регулируют одновременное движение машин и пешеходов с пересекающимися траекториями, что в 2-3 раза экономит время ожидания зелёного света.
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