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На новогоднем концерте в Тамбове покажут файер-шоу
Тамбовская праздничная программа перед новогодними праздниками удивит горожан необычными мероприятиями. Так, 31 декабря в 16:00 в парке культуры и отдыха пройдёт концерт «Новогодний разгуляй» (0+).
На нём артисты представят новогодние песни и танцевальные номера. Коллектив Black Light Show из Липецка также покажет настоящее файер-шоу.
По информации пресс-службы администрации Тамбова, в парке культуры на протяжении всех каникул будут работать аттракционы. Посетить их сможет каждый желающий с 10:00 до 20:00 (0+).
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Тамбовская праздничная программа перед новогодними праздниками удивит горожан необычными мероприятиями. Так, 31 декабря в 16:00 в парке культуры и отдыха пройдёт концерт «Новогодний разгуляй» (0+).
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