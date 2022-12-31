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Пушкинская библиотека закончила 2022 год литературным балом «Зимняя сказка»
Вчера, 08:30
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29 декабря тамбовская областная библиотека имени Пушкина провела ежегодный литературный бал «Зимняя сказка». Организатором мероприятия, посвящённому немецкому поэту Гейне, выступило литературное кафе «Пушкинский чердак» (12+).
Посетителям представили местное собрание книг поэта с экземплярами на русском и немецком языках. Тамбовские же литераторы поделились стихами собственного сочинения.
Напомним, «Пушкинский чердак» был создан осенью 2017 года. На его площадке выступают поэты, прозаики, художники, музыканты, артисты и даже читатели. Так, гостям предлагается выступать на «открытом микрофоне» (12+) в качестве чтеца или автора-исполнителя.
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