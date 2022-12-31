Пушкинская библиотека закончила 2022 год литературным балом «Зимняя сказка» 0 29 декабря тамбовская областная библиотека имени Пушкина провела ежегодный литературный бал «Зимняя сказка». Организатором мероприятия, посвящённому немецкому поэту Гейне, выступило литературное кафе «Пушкинский чердак» (12+).

Прожиточный минимум в Тамбовской области в 2023 году составит 12,7 тысяч рублей 0 Рассчитана величина прожиточного минимума (ВПМ) на 2023 год для Тамбовской области – 12 796 рублей. Её определили с помощью умножения прожиточного минимума в 2022 году (12 210 рублей) на прогнозируемый индекс потребительских цен (104,8%).

Бывшей начальнице управления здравоохранения Тамбовской области продлили домашний арест 0 30 декабря 2022 года Ленинский районный суд города Тамбова продлил домашний арест бывшей начальнице регионального управления здравоохранения Марине Лапочкиной. Ранее сообщалось, что она пробудет под домашним арестом до середины января 2023 года.

Отряд «ЛизаАлерт» сообщил о пропаже 27-летнего тамбовчанина 0 В сети появилось сообщение о пропаже 27-летнего тамбовчанина Сергея Владимировича Дубинина. По информации регионального поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», он пропал 27 декабря 2022 года. Сейчас его местоположение неизвестно.

В Моршанске пенсионерка передала мошеннику 100 тысяч рублей 0 28 декабря в отдел полиции города Моршанска поступило сообщение о факте мошенничестве. 80-летняя пострадавшая женщина рассказала о том, что неизвестный в телефонном разговоре с ней представился полицейским. После мошенник сказал, что соседка женщины стала виновницей ДТП, и из-за этого может попасть

Рабочие монтируют подсветку для тамбовской филармонии 0 Рабочие приступили к последнему этапу реконструкции тамбовской филармонии. Всего на её фасаде смонтируют 430 метров линейной подсветки и 450 светильников и прожекторов. По информации пресс-службы Правительства Тамбовской области, сейчас оборудование устанавливает бригада из 25 человек.

Проект Тамбовской Епархии не вписывается в исторический облик Казанского монастыря 0 Депутату Тамбовской городской Думы Артему Александрову поступил ответ из Правительства Тамбовской области по вопросу планов Тамбовской Епархии РПЦ огородить Казанский монастырь шестиметровой каменной стеной.

«Отслужившие» в праздники Новогодние ёлки отправят на тамбовский ипподром 0 «Тамбовская сетевая компания» снова присоединится к Всероссийской экологической акции «Елки, палки и щепа». По инициативе Общероссийского Движения «ЭКА» в регионах России стартует ежегодная экологическая акция «Елки, палки и щепа» по сбору новогодних елок с целью отправки их на переработку.

К решению проблем загрязнения окружающей среды «Токарёвской птицефабрикой» подключились общественники 0 Тамбовская региональная общественная экологическая организация имени И.В. Мичурина сообщает, что проблемой загрязнения окружающей среды в результате деятельности ОАО «Токарёвская птицефабрика» экологи дальше будут заниматься совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ). 27 декабря этот вопрос

Жителю посёлка Строитель дали 9 лет колонии строгого режима за убийство гражданской супруги 0 40-летний мужчина из посёлка Строитель признан виновным в убийстве сожительницы (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы в ИК строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

На региональном конкурсе «Мисс Талант» победила молодая гимнастка 0 Вечером 20 декабря прошёл второй промежуточный этап конкурса красоты «Мисс Тамбовская область» (12+) под названием «Мисс Талант». Восемь девушек демонстрировали свои творческие навыки, такие как поэзия, пение, юмор и художественная гимнастика.

Роспотребнадзор оценил ситуацию с ОРВИ в Тамбовской области как напряжённую 0 Тамбовское областное управление Роспотребнадзора охарактеризовало ситуацию с ОРВИ в регионе как напряжённую. Так, на прошлой неделе признаки заболевания были выявлены у 13 847 человек, на этой – ещё у более чем 11 500 человек.

В сети выложили расписание тамбовского праздничного «ДедМоробуса» 0 «Тамбовгортранс» опубликовал в соцсетях расписание движения праздничного «ДедМоробуса». Этот автобус украшен в новогоднем антураже, а внутри него для пассажиров будут проходить развлекательные программы.

Россельхозбанк провел более 50 Вкусных пятниц в Тамбовской области 0 Проект «Вкусные пятницы», запущенный Россельхозбанком с помощью цифровой платформы Своё Родное, предоставляет возможность приобрести вкусную фермерскую продукцию, не выходя из офиса напрямую у производителя. Проект становится все более популярным: с апреля 2022 года было организовано более

Выявлены нарушения в реализации водоканалом инвестпрограммы 0 По инициативе депутатов контрольно-счетная палата провела проверку расходования средств в рамках инвестпрограммы по развитию коммунальной инфраструктуры за 2021 год. Объем инвестиций по развитию системы водоотведения с учетом модернизации объектов водоснабжения составил 46,8 млн руб. Источником

В Тамбовской области назначили пять новых региональных министров 0 По сообщению пресс-службы Правительства Тамбовской области, в регионе назначили пять новых министров:

Ольга Леонова из «Родины» решила сложить полномочия депутата гордумы 0 Депутат Тамбовской городской Думы Ольга Леонова подала заявление о сложении полномочий. В заявлении она указала, что хочет сделать это по собственному желанию.

25 декабря - очередная годовщина ввода советских войск в Афганистан 0 В Мичуринске прошли памятные мероприятия, посвященные очередной годовщине ввода советских войск в Афганистан.

Россельхозбанк в 2022 году профинансировал АПК Тамбовской области на 21,5 млрд рублей 0 Россельхозбанк продолжил тренд по ежегодному обновлению собственного рекорда по объёму выдач АПК за аналогичный период предыдущего года. В 2022 году банк в регионе на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года нарастил выдачи заёмных средств АПК по льготной ставке – до 16,8 млрд рублей. На