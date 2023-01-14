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В Сосновском районе насмерть засыпало семенами кукурузы двух рабочих

Сегодня, 10:01
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В Сосновском районе насмерть засыпало семенами кукурузы двух рабочихВчера в селе 3-и Левые Ламки Сосновского района на территории сельскохозяйственной организации при подаче семян кукурузы на сушильный агрегат двух рабочих (мужчин 19 и 39 лет) засыпало ими, в результате чего они погибли.

В настоящее время следственные органы завершают осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев и руководство фирмы.

На место выезжал прокурор района.
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