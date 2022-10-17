Проверка по факту гибели рабочих находится на контроле прокуратуры 0 18 октября 2022 года, около 14 часов в районе пересечения улиц Веселой и Шатрова в северной части города Тамбова при проведении работ погибли 2 человека.

Тамбовский пауэрлифтер установил рекорд России 0 Завершился Кубок России по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. На соревнованиях воспитанник спортивно-адаптивной школы Константин Мацнев установил рекорд России. Он поднял вес – 250 кг.

Гордума может выступить с инициативой о присоединении шести населенных пунктов 0 Возможно, в ближайшее время Тамбовская городская Дума выступит с инициативой преобразования муниципальных образований путем объединения трех сельсоветов Тамбовского района с Тамбовом.

Прокурор области проведет тематический прием по вопросам ЖКХ 0 Прокурор Тамбовской области Гулягин Александр Юрьевич и и.о. директора Департамента государственного жилищного, строительного и технического надзора (контроля) Тамбовской области Левченко Инна Николаевна 24 октября 2022 года с 14.00 до 17.00 будут осуществлять личный приём граждан по вопросам

Подростки в Тамбове погасили «Вечный огонь» 0 Вчера в Тамбове трое подростков погасили «Вечный огонь». Личности всех трёх подростков были практически сразу установлены по камерам видеонаблюдения. Сообщается, что один из школьников уже состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Частный собственник приватизировал нежилое помещение Тамбова за 813 тысяч рублей 0 В Тамбове продолжается политика продажи муниципальной собственности в частные руки. С помощью этого власти пополняют городскую казну. Так, недавно частник приобрёл нежилое помещение по адресу улица Никифоровская, 26, заплатив 813 тысяч рублей.

В Тамбовской области одна из самых высоких стоимостей продуктовой корзины 0 По информации Тамбовстата стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитанного по среднероссийским нормам потребления, по Тамбовской области за сентябрь 2022 г. составила 5115,00 рублей в расчете на месяц и уменьшилась по сравнению с августом т.г. на 2,0%; с начала текущего года

ФК «Спартак» одержал победу над «Сахалином» 0 Очередную победу одержал тамбовский футбольный клуб «Спартак», который сразился в игре с командой «Сахалин».

В Тамбове на крыше жилого дома произрастали березы 0 Долгие годы жильцы дома № 6 по ул. О. Кошевого добиваются от властей капитального ремонта кровли в доме и проведения работ по элементарному благоустройству двора.

По решению Максима Егорова всем мобилизованным выплатят по 50 тысяч рублей 0 Глава Тамбовской области Максим Егоров принял решение о единовременной социальной выплате гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации. Размер выплаты составит 50 тысяч рублей. Средства будут выделены из областного бюджета.

Тамбовчан может ожидать минусовая погода 0 Жители Тамбовской области в ближайшие дни окажутся во власти пасмурной погоды. В нашем регионе значительно похолодает в ночное время столбик термометра может опускаться до минусов показателей.

В Тамбовской области намерены расширять деловые контакты со странами Азии 0 В столице Казахстана в пятницу проходила встреча президентов России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в формате «Россия - Центральная Азия». На повестке дня находились, в частности, меры защиты общих торгово-экономических интересов в текущей геополитической

Джамал Шамоян обжаловал свой приговор 0 Находящийся в розыске предприниматель Джамал Шамоян обжаловал второй приговор в отношении себя. Уголовное дело было связано с мошенничеством в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве пяти социальных объектов в Тамбовской области за счет бюджетных средств, в том числе детского

В Тамбове заменят 12 остановочных павильонов 0 В Тамбове в ближайшее время будет произведена замена 12 остановочных павильонов общественного транспорта. В частности, по адресам: «Автовокзал «Тамбов» (улица Киквидзе) и «Завод «Аппарат» (бульвар Энтузиастов) по нечётным сторонам, «Шлихтера» (улица Мичуринская), «Сенько» (улица Сенько),

Авария на водоводе оставила без воды 60 домов в Тамбове 0 В южной части областного центра без водоснабжения остались жители 60-ти домов в частном секторе. Ограничение подачи холодной воды связано с аварийной ситуацией на водоводе по улице Уральской, 73, которая возникла из-за коррозии трубопровода.

В Рассказово завершена программа «Дворы Тамбовщины» в 2022 году 0 В городе Рассказово на четырех дворах были завершены работы по благоустройству в рамках проекта «Дворы Тамбовщины». В Рассказове с работой справились раньше других муниципалитетов, например, в Тамбове даже не могут сказать, когда точно завершаться работы.

Реклама в виде платежки за услуги ЖКХ стала предметом разбирательства УФАС 0 Антимонопольный орган усмотрел в рекламе предпринимателя, которая распространяется в виде платежек за услуги ЖКХ недобросовестные действия. В частности предприниматель предлагает пройти поверку счетчиков за коммунальные услуги.

Тамбовские садоводы собрали 10 тысяч тонн яблок 0 В Тамбовской области продолжаются работы по сбору урожая яблок. Сельхозпроизводители собрали плоды с 77 процентов всех плодоносящих площадей. Валовой сбор составляет 10 тысяч тонн яблок. Напомним, что общая площадь сбора в этом году составляет 1665 гектаров садов.

Оптимизация докатилась до «Сбербанка», который убрал «умные» остановки 0 В Тамбове ПАО «Сбербанк» решил убрать 13 «умных» остановочных пунктов с улиц города в рамках кампании по оптимизации расходов кредитного учреждения. Изначально они должны были быть с кнопкой экстренного вызова полиции, Wi-Fi, банкоматом, онлайн-табло, подключенным к единой информационной системе.

К Тамбову планируют присоединить шесть населённых пунктов 0 В Правительстве Тамбовской области утвердили дорожную карту по присоединению к Тамбову шести населенных пунктов Тамбовского района, а именно п. Строитель, с. Бокино, д. Лужки, п. Тригуляй, с. Покрово-Пригородное и д. Перикса, где проживают около 30 тысяч человек.