|
|
Проверка по факту гибели рабочих находится на контроле прокуратуры
18 октября 2022 года, около 14 часов в районе пересечения улиц Веселой и Шатрова в северной части города Тамбова при проведении работ погибли 2 человека.
На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Октябрьского района г. Тамбова.
По имеющимся сведениям, подрядная организация выполняла работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения для муниципальных нужд по вышеуказанному адресу.
В траншее глубиной около 3 метров произошел обвал грунта, в результате чего находившиеся в ней работники подрядной организации (в возрасте 40 лет и 41 года) погибли.
По факту смерти двух человек проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры района.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
18 октября 2022 года, около 14 часов в районе пересечения улиц Веселой и Шатрова в северной части города Тамбова при проведении работ погибли 2 человека.
Завершился Кубок России по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. На соревнованиях воспитанник спортивно-адаптивной школы Константин Мацнев установил рекорд России. Он поднял вес – 250 кг.
Возможно, в ближайшее время Тамбовская городская Дума выступит с инициативой преобразования муниципальных образований путем объединения трех сельсоветов Тамбовского района с Тамбовом.
Прокурор Тамбовской области Гулягин Александр Юрьевич и и.о. директора Департамента государственного жилищного, строительного и технического надзора (контроля) Тамбовской области Левченко Инна Николаевна 24 октября 2022 года с 14.00 до 17.00 будут осуществлять личный приём граждан по вопросам
Вчера в Тамбове трое подростков погасили «Вечный огонь». Личности всех трёх подростков были практически сразу установлены по камерам видеонаблюдения. Сообщается, что один из школьников уже состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.
В Тамбове продолжается политика продажи муниципальной собственности в частные руки. С помощью этого власти пополняют городскую казну. Так, недавно частник приобрёл нежилое помещение по адресу улица Никифоровская, 26, заплатив 813 тысяч рублей.
По информации Тамбовстата стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитанного по среднероссийским нормам потребления, по Тамбовской области за сентябрь 2022 г. составила 5115,00 рублей в расчете на месяц и уменьшилась по сравнению с августом т.г. на 2,0%; с начала текущего года
Очередную победу одержал тамбовский футбольный клуб «Спартак», который сразился в игре с командой «Сахалин».
Долгие годы жильцы дома № 6 по ул. О. Кошевого добиваются от властей капитального ремонта кровли в доме и проведения работ по элементарному благоустройству двора.
Глава Тамбовской области Максим Егоров принял решение о единовременной социальной выплате гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации. Размер выплаты составит 50 тысяч рублей. Средства будут выделены из областного бюджета.
Жители Тамбовской области в ближайшие дни окажутся во власти пасмурной погоды. В нашем регионе значительно похолодает в ночное время столбик термометра может опускаться до минусов показателей.
В столице Казахстана в пятницу проходила встреча президентов России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в формате «Россия - Центральная Азия». На повестке дня находились, в частности, меры защиты общих торгово-экономических интересов в текущей геополитической
Находящийся в розыске предприниматель Джамал Шамоян обжаловал второй приговор в отношении себя. Уголовное дело было связано с мошенничеством в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве пяти социальных объектов в Тамбовской области за счет бюджетных средств, в том числе детского
В Тамбове в ближайшее время будет произведена замена 12 остановочных павильонов общественного транспорта. В частности, по адресам: «Автовокзал «Тамбов» (улица Киквидзе) и «Завод «Аппарат» (бульвар Энтузиастов) по нечётным сторонам, «Шлихтера» (улица Мичуринская), «Сенько» (улица Сенько),
В южной части областного центра без водоснабжения остались жители 60-ти домов в частном секторе. Ограничение подачи холодной воды связано с аварийной ситуацией на водоводе по улице Уральской, 73, которая возникла из-за коррозии трубопровода.
В городе Рассказово на четырех дворах были завершены работы по благоустройству в рамках проекта «Дворы Тамбовщины». В Рассказове с работой справились раньше других муниципалитетов, например, в Тамбове даже не могут сказать, когда точно завершаться работы.
Антимонопольный орган усмотрел в рекламе предпринимателя, которая распространяется в виде платежек за услуги ЖКХ недобросовестные действия. В частности предприниматель предлагает пройти поверку счетчиков за коммунальные услуги.
В Тамбовской области продолжаются работы по сбору урожая яблок. Сельхозпроизводители собрали плоды с 77 процентов всех плодоносящих площадей. Валовой сбор составляет 10 тысяч тонн яблок. Напомним, что общая площадь сбора в этом году составляет 1665 гектаров садов.
В Тамбове ПАО «Сбербанк» решил убрать 13 «умных» остановочных пунктов с улиц города в рамках кампании по оптимизации расходов кредитного учреждения. Изначально они должны были быть с кнопкой экстренного вызова полиции, Wi-Fi, банкоматом, онлайн-табло, подключенным к единой информационной системе.
В Правительстве Тамбовской области утвердили дорожную карту по присоединению к Тамбову шести населенных пунктов Тамбовского района, а именно п. Строитель, с. Бокино, д. Лужки, п. Тригуляй, с. Покрово-Пригородное и д. Перикса, где проживают около 30 тысяч человек.
Заместитель директора Тамбовского филиала Россельхозбанка Александр Обыдённов принял участие в работе делового центра, который открылся на базе одного из подразделений Державинского университета. Мероприятие объединило на своей площадке руководство региона, представителей федеральных органов