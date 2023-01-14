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Возбуждено уголовное дело по факту нарушения прав многодетных семей в Инжавинском районе
Сегодня, 10:02
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Прокуратурой района в рамках проведенной проверки по обращению многодетной матери установлено, что должностным лицом администрации Инжавинского поссовета, в период с января 2020 года по декабрь 2021 года, было допущено преступное бездействие в виде непринятия необходимых мер по межеванию земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям, и постановке их на кадастровый учет.
Проверка также показала, что в период 2020-2022 г.г. администрацией поссовета заключались договоры аренды земельных участков с гражданами на улицах, обеспеченных коммунальной инфраструктурой. Однако многодетным семьям выделялись только участки, строительство коммунальной инфраструктуры которых не было начато.
Таким образом, преступным бездействием были нарушены права многодетных семей на получение гарантированных государством мер социальной поддержки в виде предоставления в собственность земельного участка.
Материалы проверки направлены прокурором района в Уваровский МСО СУ СК России по Тамбовской области для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.
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