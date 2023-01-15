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Валерий Беляев возглавил Тамбовский драмтеатр

Сегодня, 10:05
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Валерий Беляев возглавил Тамбовский драмтеатр Принято решение о назначении Валерия Беляева руководителем Тамбовского государственного академического ордена «Знак Почета» драматического театра. С 2010 года Валерий Беляев работал в Тамбовском молодежном театре, окончил ТГУ им. Г.Р. Державина по двум специальностям: «Актёрское искусство» и «История и теория хореографического искусства».

Стоит отметить, что несколько лет театр переживает не лучшие времена фактически без постоянного руководителя. Глава региона Максим Егоров поручил новому руководителю театра Валерию Беляеву внести предложения по кандидатуре главного режиссёра, погрузиться в проблемы учреждения.

Фото: Алексей Бучнев
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