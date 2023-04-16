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В Тамбове начали отключать теплоснабжение домов
В соответствии с постановлением администрации города Тамбова, поэтапное отключение отопления в жилых домах началось сегодня, 18 апреля. Планируется, что все пусконаладочные работы будут проведены в течение недели. Работникам коммунальной сферы предстоит отключить отопление более чем в двух тысячах зданий, включая около 1800 многоквартирных домов.
Социальные объекты, такие как школы, детские сады, поликлиники и больницы, будут продолжать отапливаться, пока не поступит заявка о завершении отопительного сезона.
Первым зданием в Тамбове, для которого завершился отопительный сезон в этом году, стал дом по улице Магистральной, 27, обслуживаемый филиалом ПАО «Квадра». Сначала слесарь выключил насос и завершил подачу теплоносителя на центральном теплопункте, а затем к работе подключилась управляющая компания дома. Параллельно сотрудники муниципального предприятия «Тамбовтеплосервис» занимаются отключением отопления в южной и западной частях города. На их обслуживании находится 65 котельных, из которых 20 будут выключены, а остальные переведены в режим подачи только горячей воды.
Фото - vk.com/gorodtambov
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