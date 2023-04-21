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У коров в Никифоровском районе выявили лейкоз
Сегодня, 08:41
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Ветеринарные эксперты регулярно берут образцы крови у животных, содержащихся на фермах и частных подворьях, для дальнейшего анализа на наличие возбудителей лейкоза и других заболеваний. Особенно внимательно обследуются все животные, достигшие полугодичного возраста.
В Никифоровском районе были выявлены несколько очагов инфекции. В настоящее время ветеринарные специалисты проводят ограничительные мероприятия с целью предотвращения распространения заболевания и его устранения.
Эксперты пояснили, что лейкоз крупного рогатого скота - это опасное хроническое заболевание, вызванное вирусом. Оно обладает высокой коварностью, так как скрытый бессимптомный период может продолжаться до 7 лет, в то время как животное сохраняет внешний вид здоровья, но может заражать других.
Открытая форма болезни сопровождается образованием злокачественных опухолей во внутренних органах, особенно в лимфатических узлах, сердце, селезенку, почки и сычуг. В результате животное становится слабым и может погибнуть.
Фото: Дмитрий Хатунцев
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