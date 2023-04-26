Неизвестные лица разрушали бывшую тяговую подстанцию в Тамбове Комментариев: 0



Решение было принято второпях, и сам вопрос был внесен в повестку дня в день голосования без достаточного времени на ознакомление с ним, формулировка же была дана как «вопрос, требующий оперативного решения». Фракция КПРФ проголосовала против.



По мнению Тамбовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, сама подстанция не является проблемой, так как она давно не использовалась по назначению. Однако общественников беспокоит правовой вопрос - как такое могло произойти на территории памятника федерального значения, и кто согласовывал уничтожение муниципальной собственности?



По этому поводу руководитель фракции КПРФ в Тамбовской городской Думе, Артем Александров, подготовил обращение в правоохранительные органы. Неизвестные лица причинили вред бывшей тяговой подстанции на улице Степана Разина в Тамбове, здание практически разрушено. В конце 2021 года депутаты Тамбовской городской Думы передали здание бывшей тяговой подстанции на улице С. Разина площадью более 250 квадратных метров в безвозмездное пользование тамбовской епархии РПЦ. В то время обещалось, что здание будет поддерживаться в должном состоянии.Решение было принято второпях, и сам вопрос был внесен в повестку дня в день голосования без достаточного времени на ознакомление с ним, формулировка же была дана как «вопрос, требующий оперативного решения». Фракция КПРФ проголосовала против.По мнению Тамбовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, сама подстанция не является проблемой, так как она давно не использовалась по назначению. Однако общественников беспокоит правовой вопрос - как такое могло произойти на территории памятника федерального значения, и кто согласовывал уничтожение муниципальной собственности?По этому поводу руководитель фракции КПРФ в Тамбовской городской Думе, Артем Александров, подготовил обращение в правоохранительные органы.



