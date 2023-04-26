|
Неизвестные лица разрушали бывшую тяговую подстанцию в Тамбове
Сегодня, 09:40
Комментариев: 0
Версия для печати
Неизвестные лица причинили вред бывшей тяговой подстанции на улице Степана Разина в Тамбове, здание практически разрушено. В конце 2021 года депутаты Тамбовской городской Думы передали здание бывшей тяговой подстанции на улице С. Разина площадью более 250 квадратных метров в безвозмездное пользование тамбовской епархии РПЦ. В то время обещалось, что здание будет поддерживаться в должном состоянии.
Решение было принято второпях, и сам вопрос был внесен в повестку дня в день голосования без достаточного времени на ознакомление с ним, формулировка же была дана как «вопрос, требующий оперативного решения». Фракция КПРФ проголосовала против.
По мнению Тамбовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, сама подстанция не является проблемой, так как она давно не использовалась по назначению. Однако общественников беспокоит правовой вопрос - как такое могло произойти на территории памятника федерального значения, и кто согласовывал уничтожение муниципальной собственности?
По этому поводу руководитель фракции КПРФ в Тамбовской городской Думе, Артем Александров, подготовил обращение в правоохранительные органы.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.