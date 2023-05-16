На набережной в Тамбове запустят участок нового коллектора 0 На улице Набережной, в областном центре, успешно завершена реконструкция участка нового коллектора, как сообщается в официальной группе регионального министерства ТЭК и ЖКХ в социальной сети "ВКонтакте". Речь идет о протяженности почти одного километра, начиная от улицы Тельмана и заканчивая улицей

В Тамбове на улице нашли тело молодого человека 0 16 мая утром в Тамбове на Ударной улице было обнаружено тело 33-летнего мужчины. Согласно информации, полученной от пресс-службы регионального Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, на теле не было обнаружено следов, указывающих на преступную природу происшествия.

В Тамбове из торгового центра украли банкомат с 5,5 млн рублей 0 В социальных сетях и на федеральных СМИ распространяется информация о значительной краже, совершенной в одном из торговых центров на севере Тамбова. Неизвестные злоумышленники похитили банкомат, в котором, по предварительным данным, находилась сумма в 5,5 миллиона рублей. Они вывезли банкомат на

В областной картиной галерее открылась выставка китайской живописи 0 В Тамбовской областной картинной галерее 17 мая открылась выставка "Волшебные горы Китая", посвященная традиционной китайской живописи. Экспозицию составляют около тридцати свитков, выполненных известными московскими художницами Анной Донченко и Натальей Егоровой.

Россельхозбанк выпустил Бизнес-карту на базе платежной системы МИР 0 Россельхозбанк предлагает предпринимателям новый продукт: Бизнес-карту на базе платежной системы МИР. Теперь представители МСБ и микробизнеса получат удобный способ оплаты без комиссии в любое время от надежного российского банка и проверенной отечественной платежной системы.

Общественники выступили против застройки территории бывшей усадьбы Боратынского 0 Активисты общественного движения из Тамбова обратились к Градостроительному совету, который действует при министерстве градостроительства и архитектуры Тамбовской области, с открытым письмом. В своем обращении они выразили протест против планируемой застройки участка, расположенного на пересечении

Власти заявили о восстановлении уровня воды в Цне 0 Уровень воды в Цне в пределах города сейчас находится на уровне, соответствующем средним многолетним показателям. Эта информация была объявлена в Правительстве Тамбовской области.

«Последние звонки» пройдут в обычнoм режиме 0 В Тамбовской области 20 мая наступит долгожданный момент для 12 тысяч выпускников школ - звонок, символизирующий окончание учебного года. В эту численность входят около 9 тысяч девятиклассников и немного более 3 тысяч одиннадцатиклассников. С целью обеспечения безопасности на данных мероприятиях,

В Котовске не стали заключать контракты на благоустройство нового микрорайона 0 Жители микрорайона "Новый Котовск" в 2023 году, не смогут рассчитывать на улучшение условий благоустройства. Городские власти приняли решение не заключать контракты на выделенные федеральные средства в размере более ста миллионов рублей. Вместо этого, эти средства будут перераспределены между

Тамбовчане записали обращение к Вячеславу Володину с просьбой спасти городские троллейбусы 0 14 мая в Тамбове в сквере Петрова прошла встреча граждан, записавших коллективное видеобращение к председателю Государственной Думы РФ Вячеславу Володину с просьбой не допустить дальнейшее уничтожение троллейбуса как вида тамбовского транспорта.

Легковушка сбила двух дорожных рабочих в Тамбове 0 На улице Советской в Тамбове, возле дома № 37, произошло дорожное происшествие, в результате которого два дорожных рабочих, занимавшихся нанесением разметки на асфальт, были сбиты водителем автомобиля Volkswagen Jetta. Водителем оказался 38-летний мужчина.

В Тамбовской области появятся ещё три площадки ГТО 0 В Тамбовской области в текущем году планируется построить три площадки для выполнения нормативов ГТО. Одну из этих площадок недавно посетил Глава Тамбовской области Максим Егоров. Строительство осуществляется в селе Иловай-Дмитриевском Первомайского района в рамках федерального проекта "Спорт -

Россельхозбанк в Тамбове рассказал о мерах поддержки аграриев на межрегиональном совещании по вопросам агрострахования 0 Тамбовский региональный филиал Россельхозбанка принял участие в межрегиональном совещании по вопросам агрострахования, на котором эксперты обсудили вопросы сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой, подвели итоги договорной кампании 2022 года и наметили планы на 2023 год.

В Мичуринском районе увековечили память участников СВО 0 Наша страна сильна своим народом. В любой исторический период, как только перед Россией возникала какая-либо угроза, верные сыны Отечества вставали на ее защиту. Вот и сейчас наши ребята делают все возможное, что бы над нами было мирное небо, порой даже ценой собственной жизни.

В Тамбове прошли «Чистые игры» 0 14 мая в Тамбове прошёл экологический квест под названием "Чистые игры" (6+), который на этот раз проводился на прибрежной территории Ласковского карьера, расположенного в областном центре.

Возбуждено уголовное дело по факту хищения средств при ремонте «Дворов Тамбовщины» 0 При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в Тамбове в рамках проекта «Дворы Тамбовщины» было возбуждено уголовное дело.

Тамбовская птицефабрика грозит банкротством торговому дому из Марий Эл 0 ОАО «Токаревская птицефабрика», являющаяся частью ГАПа «Ресурс» Виктора Наурузова, намеревается подать иск о банкротстве в отношении московской компании ООО Торговый дом «Марийский». Споров между этими компаниями ранее не было, - сообщает «Абирег».

На поездку на космодром «Байконур» потратят 2,4 млн бюджетных рублей 0 В конце мая Тамбовская делегация отправится в официальный визит на Байконур, космодром, расположенный в Казахстане. В состав делегации входят 13 человек, включая двух руководителей и 11 представителей молодежи, а на организацию поездки выделено почти 2,4 миллиона рублей из бюджета Тамбовской

Начинает работу пригородный поезд № 6645 сообщением Умёт-Тамбов-1 0 С 15 мая введётся в эксплуатацию новый пригородный поезд № 6645, который будет курсировать между Умётом и Тамбовом-1. Поезд будет следовать в областной центр в утреннее время, что особенно удобно для студентов вузов и колледжей, которые живут в Умёте.

Определены победители олимпиады «Умницы и умники» 0 Завершились соревнования XI региональной олимпиады «Умницы и умники» (6+) в Державинском. Состязание включало несколько этапов. На первом туре 70 школьников представили постерные презентации перед экспертами. На полуфинальном этапе игроки проявили свои знания в интеллектуальных состязаниях на