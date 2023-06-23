Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Огорошенный судьбою, ты все ж не отчаивайся!
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В Тамбовской области отменены вечерние массовые мероприятия

На пороховом заводе в Котовске произошел пожар: есть пострадавшие

Наталия Бурашникова назначена на должность председателя областного суда

В Пригородном лесу начали вырубать очередную зону отдыха

Стартовала региональная программа капремонта «Наследие Тамбовщины»

Владимир Громов получил условный срок по уголовному делу, связанному с нацпроектами

В исторической части Тамбова произошло два пожара

В Тамбове около дома № 131 по ул. Чичканова хотят застроить зеленую зону

Тамбовская делегация посетила Главный Храм Вооружённых Сил России

Политологи комментируют муниципальную реформу в Тамбовской области

Тамбовская область встретила 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

На доделку дворов по программе «Дворы Тамбовщины» выделят 38 млн рублей

» » На Новой Ляде вышел из строя насос на водонапорной башне

На Новой Ляде вышел из строя насос на водонапорной башне

Сегодня, 09:08
Комментариев: 0
Версия для печати
25 июня в рабочем поселке Новая Ляда произошла непредвиденная ситуация, связанная с возгоранием погружного насоса на одной из водонапорных башен. Из-за этой неисправности несколько домов остались без водоснабжения на следующих улицах: Октябрьская, 2-Майская, 3-Майская, 2-Набережная и на участке Советской улицы.

В свете произошедшего, глава Тамбовского района, Константин Пудовкин, заявил о незамедлительном начале ремонтных работ на поврежденной башне. Планируется, что эти работы стартуют 25 июня.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Фото столкновения мотоцикла с грузовиком в Новой Ляде

Перекрытие движения 25-26 июня в Тамбове

Жители ряда домов в Тамбове остались без воды

Константин Пудовкин избран главой Тамбовского района

Ремонтные работы на улице К. Маркса продолжаются

Ремонт улицы Лысогорской затянется на несколько дней



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Тамбовский производитель мясной продукции почти год не выплачивал работникам зарплату

Сегодня, 09:12
0
Расследование, проводимое следователями в Тамбовской области, привело к восстановлению нарушенных трудовых прав работников и полному погашению задолженности по оплате труда со стороны работодателя.

На Новой Ляде вышел из строя насос на водонапорной башне

Сегодня, 09:08
0
25 июня в рабочем поселке Новая Ляда произошла непредвиденная ситуация, связанная с возгоранием погружного насоса на одной из водонапорных башен. Из-за этой неисправности несколько домов остались без водоснабжения на следующих улицах: Октябрьская, 2-Майская, 3-Майская, 2-Набережная и на участке

Реализация концессии по водоснабжению и водоотведению в Тамбове снова проходит с нарушением сроков

Сегодня, 08:48
0
23 июня состоялось заседание рабочей группы в администрации города Тамбова, посвященное мониторингу исполнения концессионным обществом ООО "РКС-Тамбов" условий концессионного соглашения относительно объектов холодного водоснабжения и водоотведения в Тамбове за 2022 год.

В Тамбовской области отменены вечерние массовые мероприятия

Вчера, 15:47
0
В свете напряженной обстановки в других регионах России, в Тамбовской области было принято решение об отмене всех запланированных вечерних массовых мероприятий, включая школьные выпускные, которые должны были состояться сегодня, 24 июня. Информацию о таком решении озвучил Максим Егоров.

Число пострадавших от взрыва на пороховом заводе в Котовске выросло до 14

Вчера, 09:27
0
Согласно новым данным, в результате взрыва на Тамбовском пороховом заводе пострадали 14 человек. Пятеро из них несчастным случаем погибли.

Роспотребнадзор признал все пляжи области безопасными для купания

Вчера, 09:13
0
Результаты анализов воды в водоёмах, расположенных на пляжах Тамбовской области, не вызвали никаких нареканий со стороны Роспотребнадзора. По оценке специалистов, все эти водоёмы безопасны для купания.

Гендиректор ООО УК «Новый век» может оказаться на скамье подсудимых

Вчера, 09:05
0
Депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артём Александров получил ответ от прокуратуры Октябрьского района города Тамбова по поводу обращения жильцов дома № 82 на Мичуринской улице.

Ушел из жизни завкафедрой истории и философии ТГТУ

23 июня 2023
0
В Тамбове скончался известный ученый-историк, профессор и доктор исторических наук Анатолий Слезин. Ему было 59 лет. Он занимал должность заведующего кафедрой "История и философия" в Тамбовском государственном техническом университете (ТГТУ) с 2001 года.

Полиция проводит проверку «Токаревской птицефабрики» насчет загрязнения пруда

23 июня 2023
0
В настоящее время проводится проверка деятельности ОАО «Токаревская птицефабрика» МОМВД России «Мордовский» по возможным признакам состава преступления, предусмотренного ст. 250 УК РФ (загрязнение вод). Информацию о проведении проверки предоставили члены Межрегиональной экологической организации

В Тамбове на перекрестке улиц Мичуринская и Пролетарская изменилась схема дорожного движения

23 июня 2023
0
На перекрестке улиц Мичуринская и Пролетарская в городе Тамбове произошли изменения в схеме дорожного движения. С начала июня текущего года запрещено осуществлять левый поворот на улицу Пролетарскую в направлении Комсомольской площади, если вы движетесь по улице Мичуринская.

В Тамбовской области дан старт избирательной кампании

23 июня 2023
0
В текущем году состоятся муниципальные выборы в 23 округах Тамбовской области. Официальный старт избирательной кампании был объявлен региональным избирательным комитетом.

Началась подготовка к расчистке реки Цны

22 июня 2023
0
В Тамбовской области в настоящее время воплощается региональный проект, ориентированный на сохранение уникальных водных объектов в рамках национального проекта "Экология". Как часть этой инициативы, ведется работа по очистке участков русла реки Цны в городе Тамбове и реки Мошляйки в поселке

В Котовске проверили состояние воздуха после пожара

22 июня 2023
0
Роспотребнадзор провел проверку санитарно-эпидемиологической обстановки в Котовске в связи с инцидентом, произошедшим на Тамбовском пороховом заводе.

У Вечного огня в Тамбове зажгли свечи памяти

22 июня 2023
0
В день, который является Днем памяти и скорби, жители Тамбова присоединились к акции "Свеча памяти". Этот день отмечается 22 июня, и на протяжении 82 лет он напоминает нам о начале Великой Отечественной войны, когда фашистская Германия напала на Советский Союз. Сегодня по всей стране проводятся

В разрушении тяговой подстанции усматриваются признаки преступления

22 июня 2023
0
Тамбовские полицейские провели проверку в отношении разрушения муниципального здания - тяговой подстанции, расположенной по адресу ул. С. Разина, 6А в Тамбове. Согласно информации, опубликованной депутатом Тамбовской городской Думы Артёмом Александровым, полиция пришла к выводу, что в данном случае

Абитуриентам рассказали об особенностях приемной кампании 2023 года

21 июня 2023
0
Подача документов на поступление в вузы Тамбова уже началась, и они с нетерпением ждут абитуриентов. Официальный старт приемной кампании был дан в Державинском университете, однако в этом году процесс будет проходить в несколько измененном формате. Также Тамбовский государственный технический

Из Тамбовской области домой возвращаются жители Мариуполя

21 июня 2023
0
Из Тамбова в свой родной город отправилось 30 жителей Мариуполя. Это решение было принято в связи с постепенным улучшением обстановки в их регионе.

Строитель «народной» плотины оказал поддержку бойцам СВО

21 июня 2023
0
Александр Романов, известный как строитель "народной" плотины, продолжает оказывать поддержку своим соотечественникам и Родине. На этот раз он помогает российским солдатам, участвующим в специальной военной операции.

На пороховом заводе в Котовске произошел пожар: есть пострадавшие

20 июня 2023
0
МЧС передает сообщение о возникновении пожара на пороховом заводе в Котовске. Дежурные получили информацию о вспышке и возгорании в 14:10.

3 тысяч многодетных матерей получают досрочные пенсии

20 июня 2023
0
С начала текущего года, отделение Социального фонда Тамбовской области предоставило досрочные страховые пенсии по старости 163 многодетным матерям. Среди них 30 женщин имеют пять и более детей, 15 женщин имеют четыре ребенка, а 118 женщин имеют троих детей. Общее число многодетных женщин,

В Мичуринске произошел пожар в районе рынка

20 июня 2023
0
Возгорание надворных построек произошло в переулке Гагарина. В 19:09 первое пожарное подразделение выехало на место происшествия, и всего через три минуты они уже были на месте.
Copyrights © 2002-2022
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2021 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, жирков, заповедник, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, школа, юрий жирков

Показать все теги