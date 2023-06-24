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В Никифоровском округе произошло ДТП со смертельным исходом
На трассе Р-22 "Каспий" в Никифоровском округе произошло серьезное дорожное происшествие. Водитель, 32-летний мужчина, управляющий автомобилем "Лада Веста", двигался со значительной скоростью и столкнулся с отбойником. Представители Госавтоинспекции Тамбовской области сообщили, что в момент аварии стрелка спидометра указывала на скорость 160 километров в час.
Сильное столкновение привело к выбросу двигателя из-под капота. Водитель не был пристегнут безопасным ремнем и в результате ДТП погиб.
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