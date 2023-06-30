В Токарёвском округе выявили нарушения миграционного законодательства 0 За неделю проведения операции «Нелегал» полицейские региона обнаружили 33 нарушения миграционного законодательства.

38,3 миллиона рублей задолжало областное предприятие Моршанскому маслозаводу 0 Организация, принадлежащая Тамбовской области, должна возвратить Моршанскому заводу растительных масел сумму в размере 38,3 миллиона рублей. Такое решение было вынесено арбитражным судом Тамбовской области в отношении ООО "ГПК Титан", к которому завод обратился в декабре прошлого года с требованием

Изумрудная златка добралась до деревьев в Котовске 0 Жители города Котовск стали свидетелями активной вырубки деревьев, особенно ясеней, на многих зелёных зонах, - сообщает ИА «Про Котовск». Причиной этой меры стало присутствие вредоносного насекомого, известного как ясеневая изумрудная узкотелая златка. Эти насекомые заселяют живые ясени, приводя к

Администрация Тамбова подала в суд на ООО «РКС-Тамбов» 0 Администрация города Тамбова требует от ООО "РКС-Тамбов" заключить дополнительный договор аренды объектов холодного водоснабжения и водоотведения, которые принадлежат муниципалитету, в рамках концессионного соглашения. Это дело рассматривается в арбитражном суде Тамбовской области с сентября

Подрядчик пытается получить 2,6 млн рублей за установку площадок для собак в Тамбове 0 Организация "Профиснаб" ищет способ получить сумму в размере 2,6 млн рублей от Дирекции городского хозяйства. В соответствии с заключенным контрактом, их обязанностью было обустроить четыре площадки для выгула собак в городе Тамбове. Несмотря на попытки получить оплату, они вынуждены были

В Тамбове захоронили останки солдата ВОВ 0 В Тамбове состоялась торжественная похоронная церемония, посвященная памяти Василия Косаринова - красноармейца, погибшего во время Великой Отечественной войны. Родственники долгие годы не имели никакой информации о судьбе этого солдата. Его последнее письмо было получено 10 июня 1942 года.

Что произошло со зданием на ул. С. Разина, 6А: разрушение или реконструкция? 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы депутат от КПРФ Артём Александров, задал вопрос о судьбе муниципального здания на улице Степана Разина, 6А, площадью более 200 кв.м. Это здание было передано в безвозмездное пользование Тамбовской епархии несколько лет назад, но в начале мая оно

Доходы бюджета области увеличили на 1,5 млрд рублей 0 В пятницу депутаты Тамбовской областной думы представили изменения в бюджет региона на 2023 год, с целью увеличения доходов на 1,5 млрд рублей. В соответствии с сообщением пресс-службы облдумы, эти средства будут направлены, в том числе, на модернизацию первичного звена здравоохранения и возмещение

Шесть пляжей в Тамбовской области не прошли проверку 0 Территориальное управление Роспотребнадзора провело исследование качества воды и песка на официальных пляжах, а также проверило санитарную обстановку на них. В ходе проверки были учтены микробиологические, паразитологические и химические показатели, которым должны соответствовать вода и песок,

Сотрудницу суда нашли мертвой на рабочем месте 0 В архиве мирового суда Первомайского района обнаружили тело молодой женщины, ей было 25 лет. Погибшая работала секретарем мирового судьи. Об этом сообщили ее родственники, направив информацию в тамбовские издания.

В Тамбовской области ожидается переименование населенных пунктов 0 В селе Козьмодемьяновка, расположенном в Тамбовском районе, планируется изменение названия, как сообщает издание "Притамбовье". Решение о переименовании было принято на заседании районного Совета народных депутатов, и теперь предложение будет направлено в Тамбовскую областную думу для рассмотрения.

Обсуждается возможность возобновления движения поезда № 31 «Тамбов-Москва» 0 В ходе рабочей встречи главы Тамбовской области Максима Егорова и начальника ЮВЖД Павла Иванова были обсуждены перспективы развития пригородных пассажирских перевозок. Особое внимание уделено вопросу о возобновлении движения поезда № 31 «Тамбов-Москва».

Тамбовская область получит 400 миллионов рублей на закупку общественного транспорта 0 По информации, опубликованной главой Тамбовской области Максимом Егоровым в его Telegram-канале, правительство Российской Федерации одобрило запрос региона на средства для модернизации общественного транспорта. В рамках этой программы выделено 400 миллионов рублей, которые будут использованы для

Депутаты утвердили отчёт об исполнении бюджета Тамбова за 2022 год 0 Отчёт об исполнении бюджета Тамбовского города за 2022 год был принят депутатами Тамбовской городской Думы. Председатель комитета финансов администрации Тамбова, Владимир Шлыков, отметил, что доходы городского бюджета за прошлый год составили 10 млрд 492 млн рублей, что означает рост на 2 млрд 25

Жильцы дома № 131 по ул. Чичканова добиваются капремонта фасада 0 27 июня произошла последняя встреча жильцов дома № 131 на улице Чичканова с главой Фонда капитального ремонта, Ильёй Абрамовым. Жильцы выразили свою озабоченность по поводу времени начала ремонтных работ.

В Мичуринском районе построили дом-полицейский участок 0 В Кочетовке, на территории Мичуринского района, был построен жилой комплекс с рабочим пространством для участкового полицейского. Реализация этого административно-жилого комплекса стала возможной благодаря сотрудничеству регионального правительства, местных властей и Управления Министерства

За связь с падчерицей мужчина получил 3,6 года колонии 0 В Тамбовской области перед судом предстал 32-летний местный житель, которому было предъявлено обвинение в совершении полового сношения с лицом, не достигшим 14-летнего возраста, сообщает следственное управление.

Тамбовская область вошла в топ-10 по кассовому исполнению нацпроектов 0 В течение первых пяти месяцев текущего года Тамбовская область достигла высоких позиций в рейтинге российских регионов по выполнению национальных проектов и других государственных программ. За этот период консолидированный бюджет региона, основанный на налоговых и неналоговых поступлениях, составил

На этой неделе в Тамбовской области будет дождливо 0 На этой неделе в Тамбовской области ожидается значительное количество осадков. Если в прошлый раз дожди от циклонического вихря были неравномерными, то на данный момент влияние влажных южных циклонов будет намного более заметным.

Упавший шкаф насмерть придавил 4-летнего ребенка 0 В Тамбове возбуждено уголовное дело в связи с гибелью четырехлетнего ребенка. На ребенка упал шкаф. Инцидент произошел, когда мальчик находился у своего отца.