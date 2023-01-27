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На птицефабрике в Инжавинском районе работали нелегалы
Вчера, 10:19
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Как сообщает издание «ПРАВО68» по итогам прокурорской проверки был выявлен факт того, что на Инжавинской птицефабрике работали иностранные граждане без соответствующих разрешений.
Нелегальные трудовые ресурсы поставляла подрядная организация ООО «Гамма», зарегистрированная в рп. Инжавино, с которой ОАО «Токаревская птицефабрика» заключила договор оказания услуг № 207/20-ИП от 01.11.2020 г., который в настоящий момент расторгнут.
В отношении подрядной организации составлено несколько протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина).
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