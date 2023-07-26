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Депутаты считают необходимо расширить налоговые льготы на имущество для многодетных
Сегодня, 12:26
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В ходе обсуждения в Тамбовской городской Думе вопроса о льготах на имущество на присоединённых к Тамбову территориях, депутат Артём Александров высказал предложение о предоставлении льгот для всех многодетных семей, а не ограничиваться только сельской территорией.
Многодетные семьи, проживающие в сельских населённых пунктах, входящих в состав городского округа Тамбов, получат налоговые преференции по уплате налогов на имущество.
Представитель администрации города, отвечая на вопрос депутата Александрова, подтвердил, что есть возможность распространить льготы на всех многодетных, но при этом необходимо учитывать их влияние на бюджет и обоснованность данного шага. По предварительным расчётам, такое расширение льгот обойдётся бюджету примерно в 7 млн рублей.
Однако депутат Александров считает, что льготы должны быть предоставлены для всех многодетных семей, проживающих на всей территории городского округа. Сумма, необходимая для реализации этой идеи, не так велика, но она может оказать значительную поддержку многодетным семьям в Тамбове.
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