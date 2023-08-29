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Участковые избирательные комиссии приступили к работе
Вчера, 14:35
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В Тамбовской области начали свою деятельность 582 участковых избирательных комиссии. Они активно занимаются организацией и проведением предстоящих выборов в органы местного самоуправления.
Работники участковых избирательных комиссий осуществляют информационную поддержку избирателей, предоставляя информацию о кандидатах, датах, времени и месте голосования. Они также занимаются уточнением списков избирателей, следят за соблюдением норм агитации, проводят подсчет голосов и объявляют окончательные результаты. Кроме того, они рассматривают жалобы и принимают соответствующие меры.
С 8 по 10 сентября в Тамбовской области пройдут выборы депутатов представительных органов в 23 муниципальных округах, а также дополнительные выборы депутата Тамбовской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1.
Фото: vk.com/tambov.izbirkom
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