|
В Тамбовской области стартовал второй день голосования
Сегодня, 09:17
Комментариев: 0
Версия для печати
Сегодня в Тамбовской области проходит второй день голосования на досрочных выборах Главы Тамбовской области, дополнительных выборах депутата Тамбовской областной Думы седьмого созыва по Котовскому одномандатному избирательному округу № 17 и выборах в органы местного самоуправления. По итогам первого дня голосования явка избирателей составила 26%.
Наблюдатели отмечают аномально высокую явку надомного голосования, особенно в сельской местности, что невозможно голосования значительного количества избирателей на дому. В ответ на это в избирательной комиссии заявляют, что законодательно не установлено время, которое отведено для каждого голосующего, также нет требований к количеству избирателей, голосующих на дому, в процентном отношении к общему числу избирателей на участке.
Кроме того, усложняет избирательный процесс тот факт, что во многих образовательных учреждениях не были отменены очные занятия, которые могут мешать избирательному процессу.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.