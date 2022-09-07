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Избирательные участки Тамбовской области приступили к работе
9 сентября 2022 года началось голосование на досрочных выборах Главы Тамбовской области, дополнительных выборах депутата Тамбовской областной Думы седьмого созыва по Котовскому одномандатному избирательному округу № 17 и выборах в органы местного самоуправления.
883 постоянно действующих избирательных участка Тамбовской области работают с 8.00 до 20.00. Еще два временных избирательных участка будут работать в местах временного пребывания граждан –больницах города Тамбова.
Проголосовать можно в любой из дней 9, 10 или 11 сентября 2022 года.
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