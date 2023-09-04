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Тамбовские аграрии начали сбор урожая подсолнечника

Сегодня, 10:32
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Сельскохозяйственные предприятия в округах Бондарского, Жердевского, Пичаевского и Рассказовского уже начали собирать урожай подсолнечника, который охватывает площадь более 66 тысяч гектаров земельных участков.

Наибольшая площадь, свыше 28 тысяч гектаров, сосредоточена в Петровском округе, в то время как в Тамбовском округе собираются урожаи с 26 тысяч гектаров. Такое же количество земли в Инжавинском округе засеяно масличной культурой. В общей сложности в этом году подсолнечник занимает почти 412 тысяч гектаров земли.

Следует напомнить, что в 2021 году в Тамбовской области впервые собрали более миллиона тонн подсолнечника и около 900 тысяч тонн масличной культуры.
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Тамбовские аграрии начали сбор урожая подсолнечника

Сегодня, 10:32
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