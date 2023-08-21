Сельхозники области намолотили три миллиона тонн зерна Комментариев: 0



Помимо этого, сельскохозяйственные предприятия начали сбор сахарной свеклы. Текущая урожайность составляет 411 центнеров с гектара, что заметно превышает показатель прошлого года – 239 центнеров с гектара. Горох также в стадии сбора, и уже собрано 210 тысяч тонн. Урожайность этой культуры составляет 37,4 центнера с гектара, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 27,1 центнера с гектара.



Начало уборочных работ на полях области было зафиксировано 17 июля. В текущем году посевные площади сельскохозяйственных культур в Тамбовской области составляют 1,8 миллиона гектаров. Это включает более миллиона гектаров под зерновыми и зернобобовыми культурами, 635 тысяч гектаров под масличными культурами, 106 тысяч гектаров под сахарной свеклой, 3,2 тысячи гектаров под картофелем и 427 гектаров под овощами. В сравнении с прошлым годом наблюдается увеличение посевных площадей сои на 10%, подсолнечника, яровых зерновых и зернобобовых культур на 8%, а площадей под сахарной свёклой - на 3%. Согласно информации, предоставленной региональным министерством сельского хозяйства, аграрии Тамбовской области успешно справились с уборкой урожая. Вчера было зафиксировано, что они намолотили целых три миллиона тонн зерна. Настоящее время также говорит о том, что уборочные работы завершены на более чем половине полей (64%).Помимо этого, сельскохозяйственные предприятия начали сбор сахарной свеклы. Текущая урожайность составляет 411 центнеров с гектара, что заметно превышает показатель прошлого года – 239 центнеров с гектара. Горох также в стадии сбора, и уже собрано 210 тысяч тонн. Урожайность этой культуры составляет 37,4 центнера с гектара, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 27,1 центнера с гектара.Начало уборочных работ на полях области было зафиксировано 17 июля. В текущем году посевные площади сельскохозяйственных культур в Тамбовской области составляют 1,8 миллиона гектаров. Это включает более миллиона гектаров под зерновыми и зернобобовыми культурами, 635 тысяч гектаров под масличными культурами, 106 тысяч гектаров под сахарной свеклой, 3,2 тысячи гектаров под картофелем и 427 гектаров под овощами. В сравнении с прошлым годом наблюдается увеличение посевных площадей сои на 10%, подсолнечника, яровых зерновых и зернобобовых культур на 8%, а площадей под сахарной свёклой - на 3%.



