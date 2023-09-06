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Стартовали выборы в органы местного самоуправления
Сегодня, 11:05
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8 сентября началось голосование в Тамбовской области по выборам в органы местного самоуправления в 23 муниципальных округах, а также на дополнительных выборах депутата Тамбовской городской Думы в избирательном округе № 1.
Общее число участковых избирательных комиссий, участвующих в проведении выборов, составляет 582.
Стоит подчеркнуть, что эти дополнительные выборы депутата Тамбовской городской Думы являются единственными выборами, которые проходят в Тамбове в данный момент. Организация выборов включает в себя участковые избирательные комиссии № 686, 688, 689, 690, 691 и 770.
Избирательный округ № 1 включает в себя южную часть города Тамбова.
Голосование продлится три дня, с 8 по 10 сентября, и избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00 часов.
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