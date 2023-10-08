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В областном центре из-за ветра участились случаи падения деревьев
В городе Тамбове в последние сутки наблюдается сильный ветер, который привел к многочисленным случаям падения деревьев и веток. Сильный ветер оказал наибольшее воздействие на Ахлябиновскую рощу, где находится значительное количество старых деревьев.
В связи с этим городская администрация Тамбова призывает жителей воздерживаться от прогулок в роще во время непогоды. Отмечается, что городские службы активно работают над оперативным устранением последствий сильного ветра. Поваленные деревья и обломки веток рассекаются и удаляются с места происшествия.
Граждане Тамбова могут информировать о случаях поваленных деревьев, обращаясь в центральную городскую диспетчерскую службу по телефону: 72-03-39.
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