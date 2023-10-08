В Мичуринске состоялось очередное мероприятие в рамках проекта: «Встреча поколений» 0 События последних 1,5 лет наглядно показали, как важна роль Солдата - патриота своей Родины для нашего государства. Огромная территория и природные ресурсы во все времена делали нашу страну желанным трофеем для США и Запада, и всегда свободу народа отстаивал простой русский Солдат. Наша ветеранская

В областном центре из-за ветра участились случаи падения деревьев 0 В городе Тамбове в последние сутки наблюдается сильный ветер, который привел к участию случаев падения деревьев и веток. Ситуация оказала наибольшее воздействие на Ахлябиновскую рощу, где находится значительное количество старых деревьев.

В центре Тамбова отремонтировали объекты культурного наследия 0 В городе Тамбов успешно завершен капитальный ремонт многоквартирного дома, который имеет статус объекта культурного наследия. Этот значительный проект по восстановлению архитектурного комплекса, расположенного по адресам улица Коммунальная, д. 22 и д. 24, был реализован благодаря программе

В Кирсанове предпринимают попытки продать бывшую тюрьму 0 Здания бывшей тюрьмы СИЗО-4, находящиеся по адресу: Кирсанов, Пушкинская улица, 39, снова поставлены на аукцион. Первая попытка продажи этого старого тюремного комплекса, который в настоящее время находится в собственности муниципалитета, была предпринята городскими властями в феврале этого года.

«Спартак» потерпел крупнейшее поражение в новой истории 0 Игра местной команды "Спартак" из Тамбова оказалась настоящим испытанием. Футболисты столкнулись с командой из Калуги в рамках 12-го тура Первенства LEON-Второй Лиги Б на стадионе "Спутник" в Калуге, известном как "колыбель космонавтики".

В Тамбовской области 4% зарабатывают от 100 тысяч рублей и больше 0 Лишь 6 300 человек, что составляет 4% от общего числа занятых жителей Тамбовской области, имеют ежемесячный доход выше 100 тысяч рублей. По сравнению, в Центральном федеральном округе (ЦФО) этот показатель составляет почти 25%, а в России в целом – 17,4%. Эти данные были получены в результате

Пользователям Тамбовской области стало доступно приложение «Госуслуги.Дом» 0 В Тамбовской области представлено приложение "Госуслуги.Дом", которое значительно облегчает решение различных вопросов в сфере ЖКХ. Новый сервис разработан так, чтобы удовлетворить потребности разных категорий пользователей, включая собственников квартир, управляющие организации, государственные

На два года продавца мебели осудили за мошенничество 0 В Тамбове было вынесено решение по делу женщины, обвиняемой в совершении двадцати семи случаев мошенничества. Суд признал ее виновной и приговорил к двухлетнему лишению свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Комбайнёр в состоянии алкогольного опьянения «попал» на миллионы рублей 0 Уголовное дело в отношении работника-механизатора ООО "Агротехнологии", было передано в суд. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 167, частью 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, которое связано с умышленным повреждением имущества других лиц. В данном случае,

В выходные в Тамбовской области ожидается похолодание и дожди 0 В Тамбовской области наступила резкая холодная волна. После пятницы, когда температура днем достигала +20°С, столбики термометров упали до всего +13°С. Осенний шторм, согласно Гисметео, обещает быть настоящим. В предстоящие выходные ожидается приход нового глубокого циклона, который принесет с

В Госавтоинспекции напомнили о подготовке к зимнему сезону 0 Управление Госавтоинспекции по Тамбовской области призывает всех участников дорожного движения проявлять повышенную осторожность в свете быстро меняющихся погодных условий.

В Тамбовской области выявлены новые факты незаконной регистрации иностранных граждан 0 В ходе ежемесячной проверки жилых районов, проводимой сотрудниками подразделения по миграционным вопросам совместно с участковыми уполномоченными 5 октября был выявлен случай незаконной регистрации иностранных граждан по месту их пребывания.

Бывшего начальника СИЗО будут судить за организацию привилегированного положения заключённому 0 Расследование уголовного дела, связанного с нарушением должностных обязанностей (часть 1 статьи 286 Уголовного Кодекса Российской Федерации), в отношении бывшего руководителя одного из следственных изоляторов Тамбовской области завершилось в региональном подразделении Следственного комитета России.

Уведомление по налогам - в электронном виде 0 Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области сообщает, что в сентябре началась массовая рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц за 2022 год. Срок уплаты земельного и транспортного налогов, налога на имущество физических лиц истекает 1 декабря

РСХБ возобновил приём заявок на сельскую ипотеку 0 Россельхозбанк возобновил предоставление сельской ипотеки. Об этом сообщила на пленарной сессии форума «Женщины в АПК» на ХХV Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина. Заявки на кредитование принимаются на сумму до

Бдительные граждане помогли выявить около полутысячи пьяных водителей 0 Благодаря активной поддержке жителей Тамбовской области, сотрудники Госавтоинспекции с начала текущего года выявили и пресекли 456 случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения в этом регионе. Об этом сегодня информирует пресс-служба регионального правительства, ссылаясь на

Максим Егоров встретился с руководством Российского экологического оператора 0 Главный руководитель Российского экологического оператора Денис Буцаев, и губернатор Тамбовской области Максим Егоров, провели встречу для обсуждения инициативы о возможности создания нового объекта для управления твердыми коммунальными отходами в данном регионе.

Завершено расследование дела о даче взятки ветврачу 0 Расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу) в отношении 48-летнегодителя Мичуринска завершено, сообщает пресс-служба Тамбовского областного управления СК РФ.

Банк грозится обанкротить структуры группы компаний «Турмясово» 0 Банк "СМП Банк" выразил намерение прибегнуть к процедуре банкротства для двух организаций, а именно ООО "Агро-инвест" и ООО "МПК «Турмясово», которые входят в состав Группы компаний "Турмясово". Это стало известно из сообщения, размещенного на портале Федресурс.

Мичуринское отделение союза ветеранов Афганистана помогает семьям ветеранов боевых действий 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» уже больше десяти лет опекает семью Клубникиных. Владимир Клубникин, сын погибшего ветерана боевых действий в Чечне, воспитывается бабушкой, ей 75 лет.