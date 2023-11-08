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В Тамбове торгуют табачной продукцией рядом с учебными заведениями
Жители Тамбова бьют тревогу – табачную продукцию, разнообразные вейпы и «парилки» продают прямо рядом с учебными заведениями. Эта тема сейчас активно обсуждается в СМИ, принят ряд запретов на этот счёт, соцсети бурлят комментариями. Как оказалось, не чужда эта проблема и Тамбову. Таких магазинов сейчас в городе очень много и часть из них расположены в непосредственной близости к образовательным учреждениям.
Больше всего горожане обращают своё возмущение на деятельность магазинов по продаже табачной продукции, расположенных в ТРЦ «Рио» (по адресу: г. Тамбов, ул. Советская, 99А), там располагаются «Табачный бутик Corsar», «Культ вейп - Шоп» и другие. Как известно, рядом с ТЦ находится один из корпусов ТГУ им. Г.Р. Державина, а через дорогу – учебный корпус ТГТУ. Также на территории ТЦ часто проводят свободное время школьники.
Есть и другие торговые точки, которые также находятся вблизи образовательных учреждений, но беспрепятственно осуществляют свою деятельность, например, около главного корпуса ТГТУ, напротив памятника Зое Космодемьянской.
Горожане задаются вопросами: «куда смотрят надзорные органы?». Вполне вероятно, при проверке может оказаться, что они нарушают федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» именно ввиду своего расположения.
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Жители Тамбова бьют тревогу – табачную продукцию, разнообразные вейпы и «парилки» продают прямо рядом с учебными заведениями. Эта тема сейчас активно обсуждается в СМИ, принят ряд запретов на этот счёт, соцсети бурлят комментариями. Как оказалось, не чужда эта проблема и Тамбову. Таких магазинов
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