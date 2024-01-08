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В Тамбове пройдет премьера фильма «Брат 3» (18+)
Вчера, 11:23
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Режиссер Валерий Переверзев объявил дату премьерного показа фильма «Брата 3» (18+). Жители Тамбова смогут насладиться полнометражным художественным произведением 27 января в кинотеатре «Киномакс-Акварель» на Студенецкой набережной.
Сбор гостей запланирован на 18:30 в фойе кинотеатра, а начало сеанса назначено на 19:30.
Ранее Министерство культуры Российской Федерации отклонило фильм от проката, не предоставив ему прокатное удостоверение, по словам самого Переверзева, из-за «провокационного названия» произведения. Впоследствии режиссер выразил готовность изменить название ради возможности показа фильма в кинотеатрах.
В конце декабря картина все же получила удостоверение с оригинальным названием. Переверзев отметил, что «здравое двустороннее сотрудничество» привело к достижению результатов, и в ходе процесса были устранены выявленные недочеты. Напомним, что слоган фильма звучит так: «Комедия – это когда не смешно». Режиссер подчеркивал во время кастинга в областном центре, что Тамбов, чьи улицы изображены на экране, будет представлен в своей реальной, лишенной искусственных украшений обстановке.
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