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В Тамбове произошёл пожар в многоквартирном доме

Сегодня, 09:21
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В Тамбове произошёл пожар в многоквартирном доме Вчера в Тамбове произошел пожар в квартире пятиэтажного дома на улице Сенько. По информации регионального ГУ МЧС России, в результате инцидента выгорела комната размером 4 на 2,5 метра на третьем этаже. Пострадавших нет.

Спасатели осуществили эвакуацию 10 человек. Органы дознания МЧС проводят расследование для уточнения причин и обстоятельств пожара. К ликвидации возгорания привлекли специалистов и 3 единицы техники специализированной пожарно-спасательной части 1.

Ведомство обратилось к жителям с призывом соблюдать осторожность при обращении с огнем.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тамбовской области
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