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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в области остаётся стабильной
Согласно информации от регионального управления Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Тамбовской области остается стабильной.
С 5 по 11 февраля количество заболевших осталось на уровне предыдущей недели и на 1,5 раза ниже, чем в аналогичный период прошлого года. За медицинской помощью с признаками ОРВИ обратились 5409 человек, причем доля заболевших взрослых составила 52%.
В региональном управлении Роспотребнадзора напомнили жителям о мерах профилактики заболеваемости ОРВИ и гриппом. При возникновении любых симптомов и ухудшении состояния здоровья рекомендуется вызвать врача на дом для получения рекомендаций по лечению и предотвращения дальнейшего распространения инфекции, советуют специалисты.
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