Матери 11 детей присвоено почётное звание «Мать-героиня» Комментариев: 0



Евгений и Татьяна Нагаевы из Тамбова ведут счастливую жизнь уже 24 года, и в августе они отметят серебряную свадьбу. Предложение молодой человек сделал девушке через полгода после их знакомства. Сейчас счастливые супруги воспитывают 11 детей: в их семье трое сыновей и восемь дочерей.



Интересно отметить, что и сами супруги выросли в многодетных семьях, а матери Татьяны и бабушке Евгения были удостоены звания "Мать-героиня".



Более того, ни один из детей Нагаевых не посещал детский сад, однако все они успешно учатся в школах и вузах. Нагаевы были одними из первых в регионе, кто открыл домашний детский сад, и в настоящее время глава семьи работает воспитателем в семейной группе в детском саду "Родничок".



Помимо выполнения домашних обязанностей, каждый из детей в семье Нагаевых занимается своим любимым делом. Младшие дочери интересуются искусством и музыкой, старшие занимаются выпечкой тортов и шитьем одежды по социальным контрактам. Старший сын Ренат уже получил высшее образование по направлению "Информатика и вычислительная техника" и работает по своей специальности. За выдающиеся заслуги в поддержке института семьи и воспитании детей Тамбовчанка Татьяна Нагаева была удостоена почётного звания "Мать-героиня". Соответствующий указ №300 "О награждении государственными наградами РФ" был подписан недавно Президентом России Владимиром Путиным. Глава региона Максим Егоров поздравил Татьяну Нагаеву с заслуженной наградой.Евгений и Татьяна Нагаевы из Тамбова ведут счастливую жизнь уже 24 года, и в августе они отметят серебряную свадьбу. Предложение молодой человек сделал девушке через полгода после их знакомства. Сейчас счастливые супруги воспитывают 11 детей: в их семье трое сыновей и восемь дочерей.Интересно отметить, что и сами супруги выросли в многодетных семьях, а матери Татьяны и бабушке Евгения были удостоены звания "Мать-героиня".Более того, ни один из детей Нагаевых не посещал детский сад, однако все они успешно учатся в школах и вузах. Нагаевы были одними из первых в регионе, кто открыл домашний детский сад, и в настоящее время глава семьи работает воспитателем в семейной группе в детском саду "Родничок".Помимо выполнения домашних обязанностей, каждый из детей в семье Нагаевых занимается своим любимым делом. Младшие дочери интересуются искусством и музыкой, старшие занимаются выпечкой тортов и шитьем одежды по социальным контрактам. Старший сын Ренат уже получил высшее образование по направлению "Информатика и вычислительная техника" и работает по своей специальности.



