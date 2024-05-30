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Бывший замдиректора «Тамбовавтодор» окажется на скамье подсудимых
Бывший заместитель директора «Тамбовавтодор» предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Тамбовской области.
По данным следствия, обвиняемый аннулировал результаты конкурсов на ремонт дорог в интересах двух компаний, в победе которых он был заинтересован. Общая сумма контрактов превышала четыре миллиарда рублей.
Незаконная деятельность была выявлена сотрудниками регионального управления ФСБ России. Расследование завершено вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Тамбовской области, и материалы дела переданы в суд.
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