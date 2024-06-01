В посёлке Мордово начал работу автопавильон 0 В рабочем посёлке Мордово открылся новый автопавильон на улице Ленинский проспект, который будет обслуживать автобусные маршруты по Мордовскому округу и межмуниципальный маршрут "Мордово - Тамбов".

Молодых велосипедистов могут выгнать из помещения велоклуба 0 В Тамбове юные воспитанники велосекции при городской спортшколе № 2 могут остаться без помещения велоклуба, которое они использовали на протяжении около 40 лет. Клуб расположен в подвале жилого дома по адресу Державинская, 3а. Велосипедистам выделили это помещение в мае 1987 года решением

Спортсменов в Тамбове могут выгнать из помещения велоклуба 0 В Тамбове юные воспитанники велосекции при городской спортшколе № 2 могут лишиться помещения велоклуба, который они используют уже около 40 лет. Это помещение расположено в подвале жилого дома на улице Державинской, 3а.

В Мичуринске ребенок выпал из окна 0 Днём 2 июня 2024 года в Мичуринске произошла трагедия: годовалый ребёнок выпал из окна квартиры на третьем этаже одного из домов по улице Карла Маркса. В результате падения мальчик получил тяжёлую травму головы и сейчас находится в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления

Жители Тамбова жалуются на проблемы с водоснабжением 0 В последние несколько дней многие тамбовчане, особенно жильцы верхних этажей многоквартирных домов на севере города и владельцы частных домовладений, жалуются в соцсетях на проблемы с водоснабжением. Причину отсутствия воды и слабого напора объяснил на своих страницах в соцсетях глава администрации

Полуразрушенный дом на ул. Октябрьской передадут в муниципальную собственность 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы обсуждался вопрос передачи дома № 1 по улице Октябрьской из государственной (федеральной) в муниципальную собственность.

Нескольким тамбовским организациям грозит банкротство 0 Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) по Тамбовской области подало исковые заявления в арбитражный суд региона о признании банкротами четырёх тамбовских предприятий: АО «Птицефабрика Иловайская», ООО «УПТК Тамбовспецстрой», ООО «Тамбовалюминиймонтаж» и ООО «Завод ЖБИ 7».

Пострадавшим от атаки украинского БПЛА будет оказана помощь 0 31 мая ночью Тамбовскую область атаковал беспилотник самолетного типа ВСУ. Силами ПВО он был уничтожен, однако в одном из сельских жилых домов Тамбовского муниципального округа от ударной волны выбило стекла. Пострадавших нет.

1 июня стартует купальный сезон 0 Первого июня в Тамбовской области начнется купальный сезон. На территории региона уже оборудовано 64 пляжа, из которых пять соответствуют высокому уровню комфорта. Летние зоны отдыха созданы в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Бывший замдиректора «Тамбовавтодор» окажется на скамье подсудимых 0 Бывший заместитель директора «Тамбовавтодор» предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Тамбовской области.

Блогер «fedor_artefakt» захотел журналистам «поломать пальцы и набить морды» 0 Тамбовский блогер Фёдор, известный под псевдонимом «Артефакт», оказался в центре скандала из-за своей реакции на новостную публикацию. Недовольный материалом, Фёдор выразил желание «набить морды и переломать пальцы» местным журналистам, о чем написал в своем телеграм-канале.

В Тамбовской области охотинспекторы выявили 116 нарушений правил охоты 0 С начала 2024 года в охотничьих угодьях Тамбовской области было проведено 1144 выездных рейда, в ходе которых охотинспекторы выявили 116 нарушений правил охоты.

Депутаты Тамбовской городской Думы довольны ремонтом дорог в Тамбове 0 На заседании Тамбовской городской Думы администрация города представила отчет о проделанной за прошедший год работе по содержанию и ремонту дорог. Отчет зачитал заместитель председателя комитета дорожного хозяйства и транспорта администрации города Денис Зоологин. Он сообщил, что на ремонт дорог в

Празднование 106-й годовщины образования пограничных войск РФ в Мичуринске 0 28 мая свой профессиональный праздник отметили в Мичуринске пограничники – хранители рубежей нашей страны. За сутки до дня пограничника была проведена Всероссийская акция «Боевой расчет». Акцию провел ветеран боевых действий на таджико – афганской границе А.Л. Медников. Флаг поднимал ветеран боевых

В Тамбовской области подсчитали потери от заморозков 0 Весенние заморозки уничтожили 6,2% посевных площадей в Тамбовской области, сообщила 28 мая пресс-служба местного министерства сельского хозяйства.

Новая дорога в Сосновском округе за 1,3 млрд рублей прорастает травой 0 Дорога до Сосновки, принятая в декабре 2022 года, вскоре перестала радовать тамбовчан. Спустя год на ней были обнаружены многочисленные просадки, разрушения асфальта и трещины в верхнем слое. Подрядчик тогда провел ямочный ремонт в рамках гарантийных обязательств.

Суд рассмотрит дело перевозчика о мошенничестве с использованием социальных карт 0 Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве с использованием льготных транспортных карт в Мичуринске (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Как сообщает «Коммерсант», перед судом предстанет 41-летний Дмитрий Щетинин.

Парк Дружбы в Тамбове закроют для посещения 0 Лыжный стадион в парке «Дружба» в Тамбове временно закроется для посещения с 27 мая из-за ремонтных работ. В ходе реконструкции будут обновлены асфальтовые покрытия на трассах длиной 1,5 и 3 км.

Инфляция в Тамбовской области составила 6,7% 0 Годовая инфляция в Тамбовской области в апреле составила 6,7%, что ниже общероссийского уровня. Основной причиной роста цен в регионе стали увеличенные расходы производителей, сообщили в тамбовском отделении Банка России.

В Рассказовском округе погибла невеста в ДТП накануне свадьбы 0 Поздно вечером 24 мая на участке трассы «Рассказово - Нижнеспасское - Ахтырка» произошла авария.