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» » Из окна квартиры в поселке Строитель выпал мальчик

Из окна квартиры в поселке Строитель выпал мальчик

Сегодня, 09:46
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Из окна квартиры в поселке Строитель выпал мальчикВ Тамбовском районе в пос. Строитель произошло ЧП - из окна квартиры на 4 этаже пятиэтажного дома выпал 5-летний мальчик. К счастью ребенок жив, доставлен в больницу для лечения.

Сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области по данному факту организовано проведение процессуальной проверки. По предварительной версии ребенок сам открыл окно и выпал.
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