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В Тамбове произошел очередной коммунальный порыв сетей
В мессенджере появился ролик, на котором запечатлено, как возле 24-й школы в Тамбове из-под земли бьёт фонтан воды. Как сообщили «ПроТамбову» в тамбовском филиале ПАО «Квадра», произошло повреждение на подводящей теплосети к индивидуальному тепловому пункту на улице Мичуринской, 95. Из-за этого горячую воду отключили двум домам: №95 и №97.
В региональном УГИБДД предупреждают о возможных затруднениях в движении транспорта по улице Мичуринской из-за прорыва трубы.
Напомним, что недавно в Тамбове произошёл похожий инцидент. Вечером 28 мая на севере города, в районе Парка Победы, произошёл коммунальный прорыв, в результате которого из-под земли также забил фонтан, пробив асфальт. Это случилось во время проведения гидравлических испытаний на распределительных сетях.
Фото: телеграм канала «Полоса безопасности Тамбов»
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В мессенджере появился ролик, на котором запечатлено, как возле 24-й школы в Тамбове из-под земли бьёт фонтан воды. Как сообщили «ПроТамбову» в тамбовском филиале ПАО «Квадра», произошло повреждение на подводящей теплосети к индивидуальному тепловому пункту на улице Мичуринской, 95. Из-за этого
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