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В Тамбове отметили День России и города
Сегодня, 10:24
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2 июня Тамбов отметил День города и России с масштабной и разнообразной программой, которая привлекла как детей, так и взрослых. В разных частях города были организованы мероприятия, чтобы каждый нашёл что-то интересное для себя.
Городской парк культуры и отдыха стал центром праздничных событий. Здесь прошёл концерт, выступали клоуны и фокусники, организовали множество сюрпризов.
Парк Победы предложил жителям шоу мыльных пузырей, выступления творческих коллективов, познавательные площадки, аквагрим и катание на пони.
Автогородок стал местом проведения парада домашних животных, где собралось множество пушистых питомцев, принесённых тамбовчанами.
В Олимпийском парке состоялся традиционный фестиваль красок, а у Дворца бракосочетания была организована большая семейная программа, где чествовали молодожёнов и юбиляров семейной жизни.
Празднование Дня города в Тамбове было насыщенным и разнообразным, подарив множество радостных моментов его жителям.
Фото: tmbreport
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