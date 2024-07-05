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На улице Подвойского в Тамбове обнаружен труп голого мужчины

Вчера, 10:45
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Утро пятницы, 5 июля, в Тамбове началось с трагического происшествия. На улице Подвойского под окнами многоэтажки местные жители обнаружили голого человека без признаков жизни. Прибывшие медики констатировали смерть.

Полиция зафиксировала случившееся, но расследованием занялись следователи регионального СУ СКР. В ведомстве прокомментировали инцидент кратко:

«Обстоятельства смерти мужчины будут установлены в рамках процессуальной проверки», — сообщили в СУ СКР.

Очевидцы утверждают, что мужчина выпал из окна. По их словам, он жил один и вёл себя неадекватно. То, что он оказался голым, можно объяснить жаркой погодой, а падение из открытого окна также могло быть связано с этим. Окончательные выводы будут сделаны следователями после проведения проверки.
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