В Инжавино сносят знаменитый санаторий Комментариев: 0



История санатория уже не раз привлекала внимание общественности. В прошлом году ОАО «Токаревская птицефабрика», являвшаяся собственником объекта, выставила его на продажу за 50 миллионов рублей. Комплекс включал несколько зданий и участок земли площадью более 142 тысяч квадратных метров, расположенный на живописном берегу реки Вороны. В прошлом санаторий, рассчитанный на приём до 900 человек, был известен уникальной минеральной водой и считался одним из лучших мест в регионе для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата и других хронических недугов.



После того как информация о продаже вызвала резонанс, объявление было снято, а представители «Токаревской птицефабрики» заявили о планах на реконструкцию комплекса, с учётом того, что здания были сильно изношены — степень износа составляла до 85%. Однако реальные действия по восстановлению санатория так и не были предприняты, и объект оставался заброшенным.



На сегодняшний день «Токаревская птицефабрика» ещё недавно числилась владельцем санатория, но сменился ли собственник в последние месяцы, пока неизвестно. Редакция «ПроТамбова» попыталась связаться с представителями компании, но оперативного ответа получить не удалось.



Фото: ЧП Тамбов В социальных сетях активно обсуждают снос некогда известного санатория в Инжавино. Один из местных пабликов разместил пост с заголовком «Прощай, санаторий Инжавинский» и фотографиями, на которых запечатлены работы по демонтажу зданий и расчистке территории. Эти снимки вызвали множество вопросов и догадок среди пользователей о том, что планируется на этом месте, однако официальной информации о будущем этой территории пока нет.История санатория уже не раз привлекала внимание общественности. В прошлом году ОАО «Токаревская птицефабрика», являвшаяся собственником объекта, выставила его на продажу за 50 миллионов рублей. Комплекс включал несколько зданий и участок земли площадью более 142 тысяч квадратных метров, расположенный на живописном берегу реки Вороны. В прошлом санаторий, рассчитанный на приём до 900 человек, был известен уникальной минеральной водой и считался одним из лучших мест в регионе для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата и других хронических недугов.После того как информация о продаже вызвала резонанс, объявление было снято, а представители «Токаревской птицефабрики» заявили о планах на реконструкцию комплекса, с учётом того, что здания были сильно изношены — степень износа составляла до 85%. Однако реальные действия по восстановлению санатория так и не были предприняты, и объект оставался заброшенным.На сегодняшний день «Токаревская птицефабрика» ещё недавно числилась владельцем санатория, но сменился ли собственник в последние месяцы, пока неизвестно. Редакция «ПроТамбова» попыталась связаться с представителями компании, но оперативного ответа получить не удалось.Фото: ЧП Тамбов



