В Тамбовской области задержаны беглецы из колонии ИК-2, сбежавшие через тоннель длиной 65 метров Комментариев: 0



Побег, который совершили осуждённые за тяжкие преступления, такие как изнасилование, педофилия, сбыт наркотиков и разбой, был выявлен около 20:50 во время вечерней переклички. Предполагается, что преступники покинули колонию между 18:30 и 19:00. Среди шестерых беглецов – пять граждан Узбекистана и один – Таджикистана, возрастом от 19 до 28 лет.



Задержанные рассказали, что, сбежав, они переоделись в спортивные костюмы и разделились на группы. Одна часть направилась в сторону Тамбова, другая – в сторону Москвы, планируя в дальнейшем добраться до Казахстана и оттуда отправиться в Узбекистан.



Им удалось покинуть колонию благодаря 65-метровому тоннелю, который они рыли на протяжении полугода. Вход в тоннель находился в заброшенном деревообрабатывающем цеху, а яму скрывали досками и мусором. Инструменты для копки были украдены в мастерской колонии ещё весной. 26 октября в Сампурском районе Тамбовской области сотрудники правоохранительных органов задержали двух из шести осуждённых, совершивших побег из исправительной колонии ИК-2 в Липецкой области. Задержанные пытались оказать сопротивление. Ещё двух беглецов поймали в Задонском районе Липецкой области, а пятого – в селе Петровском (регион не уточнён).Побег, который совершили осуждённые за тяжкие преступления, такие как изнасилование, педофилия, сбыт наркотиков и разбой, был выявлен около 20:50 во время вечерней переклички. Предполагается, что преступники покинули колонию между 18:30 и 19:00. Среди шестерых беглецов – пять граждан Узбекистана и один – Таджикистана, возрастом от 19 до 28 лет.Задержанные рассказали, что, сбежав, они переоделись в спортивные костюмы и разделились на группы. Одна часть направилась в сторону Тамбова, другая – в сторону Москвы, планируя в дальнейшем добраться до Казахстана и оттуда отправиться в Узбекистан.Им удалось покинуть колонию благодаря 65-метровому тоннелю, который они рыли на протяжении полугода. Вход в тоннель находился в заброшенном деревообрабатывающем цеху, а яму скрывали досками и мусором. Инструменты для копки были украдены в мастерской колонии ещё весной.



