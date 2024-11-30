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В Тамбовской области раскрыта серия краж электронных парогенераторов с участием подростка
Вчера, 09:10
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В селе Бондари Тамбовской области сотрудники уголовного розыска совместно с участковым и инспекторами ПДН раскрыли серию краж электронных парогенераторов, совершённых в сентябре 2024 года.
Как сообщили в региональном управлении МВД, в расследовании ключевую роль сыграли записи с камер видеонаблюдения, которые помогли установить личность подозреваемой. Ею оказалась 30-летняя жительница села Бондари.
По данным следствия, женщина не действовала в одиночку. Для отвлечения внимания продавцов она привлекла подростка из неблагополучной семьи. По предварительной информации, злоумышленница совершила четыре эпизода краж, похищая по 4–5 парогенераторов за раз.
Часть похищенного имущества уже изъята. Во время допроса подозреваемая признала свою вину. В её отношении возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража).
Следственные органы продолжают выяснять все обстоятельства дела, включая возможную причастность к другим преступлениям. После завершения расследования будет принято процессуальное решение.
Фото: УМВД России по Тамбовской области
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