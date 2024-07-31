|
Спустя 45 лет в Мичуринске раскрыли дело об убийстве женщины
Сегодня, 13:46
Комментариев: 0
Версия для печати
Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Тамбовской области раскрыли убийство, совершённое 45 лет назад в городе Мичуринске. В пресс-службе ведомства сообщили, что в сентябре 1979 года на Привокзальной площади Мичуринска было обнаружено тело женщины 1936 года рождения с тяжёлыми телесными повреждениями, свидетельствующими о криминальном характере её гибели.
Долгие годы сотрудники органов внутренних дел пытались найти след убийцы, отрабатывая различные версии произошедшего, но дело оставалось нераскрытым. В 2024 году, в ходе работы над раскрытием преступлений прошлых лет, сотрудники УУР УМВД России по Тамбовской области смогли установить личность подозреваемого. Им оказался гражданин 1960 года рождения, проживающий в Мичуринском округе.
Под тяжестью предъявленных улик мужчина признался в содеянном. Он рассказал, что в сентябре 1979 года познакомился на железнодорожном вокзале с женщиной, угостил её спиртным в укромном месте. В ходе распития спиртных напитков между ними произошел конфликт, после которого он несколько раз ударил женщину тяжёлым предметом и скрылся с места происшествия.
Сейчас 64-летний подозреваемый задержан и доставлен в следственные органы. На момент совершения преступления ему было всего 19 лет.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.