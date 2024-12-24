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На охоте в Тамбовской области застрелили мужчину, приняв за кабана
В Тамбовской области на Челнавском охотничьем участке произошла трагедия: мужчина погиб, случайно принятый за дикого кабана. О происшествии сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.
Инцидент произошёл днём 9 декабря 2024 года. Группа охотников находилась в лесу, когда один из участников заметил движение в кустах. Предположив, что там находится кабан, мужчина выстрелил.
Пуля оказалась смертельной для 56-летнего охотника. Пострадавший получил сквозное ранение и был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Ведётся расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
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В Тамбовской области на Челнавском охотничьем участке произошла трагедия: мужчина погиб, случайно принятый за дикого кабана. О происшествии сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.
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